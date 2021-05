Brasileiro

Chapecoense x RB Bragantino – Expectativas opostas no Brasileirão



A Chape entra para permanecer na divisão, enquanto que a Linguiça Voadora quer brigar na parte de cima da tabela

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 28 (AFI) – Com objetivos distintos, Chapecoense e Red Bull Bragantino estreiam no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h15, na Arena Condá. Enquanto o time paulista tenta ser protagonista sob pressão da franquia, a equipe catarinense tem como principal objetivo seguir na divisão na próxima temporada e, quem sabe, buscar uma vaga na próxima edição da Sul-Americana.

Na última edição, o Red Bull Bragantino ficou na décima colocação, enquanto que a Chapecoense foi campeã da Série B. O time catarinense ainda foi vice-campeão estadual na temporada, perdendo para o Avaí. A equipe paulista caiu no Paulistão nas quartas de final, frente ao Palmeiras.

OLHO NA CHAPE!

Ainda sem treinador – Mozart foi demitido após a perda do título do Campeonato Catarinense frente ao Avaí -, a Chapecoense estreia no Campeonato Brasileiro vivendo o seu pior momento na temporada. Por isso a vitória é fundamental no confronto diante do Red Bull Bragantino. Quem comandará a equipe será Felipe Endres, auxiliar permanente do clube.

A tendência é que Felipe não faça muitas mudanças em cima da equipe que vinha sendo dirigida por Mozart. A certeza é que Léo Gomes, com uma lesão na coxa, não poderá atuar e deverá dar lugar para Moisés Ribeiro, assim como ocorreu frente ao Avaí.

Red Bull Bragantino quer a vitória contra Chape. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Poderão ocorrer mudanças pontuais. Tiepo e Foguinho estão sendo cotados para iniciarem o duelo, assim como Ravanelli, mas o momento é de suspense para não dar pistas ao adversário na partida que poderá ser um recomeço para a Chapecoense, que era cotada como a favorita ao título estadual, mas deixou escapar a taça na grande final.

“Muito feliz por mais um ano, poder estar aqui ajudando a Chapecoense da mesma maneira que fiz ano passado. Podem ter certeza que não vai faltar empenho, estou vivendo esse momento especial aqui, de conquistas, mas agora na Série A é outro momento. Esperamos conseguir nossos objetivos na Série A”, falou Anselmo Ramon.

COMO VEM A LINGUIÇA VOADORA?

Embalado com a classificação suada na Sul-Americana, o Red Bull Bragantino inicia o Brasileirão em alta. O técnico Maurício Barbieri não descartou poupar os jogadores mais desgastados pela sequência de jogos na temporada.

A principal dúvida é Edimar, que deixou o jogo contra o Tolima com dores musculares. A expectativa é que Luan Cândido seja escalado entre os titulares. Caso não resolva poupar, a equipe deverá ser bem semelhante àquela que bateu o time colombiano por 1 a 0 na Sul-Americana.

O treinador, no entanto, ainda não poderá contar com Raul, Bruno Tubarão, Luis Phelipe e Vitinho, todos vetados pelo Departamento Médico. Por outro lado, Haydar e Alerrandro treinaram normalmente e poderão reforçar a equipe neste domingo.

“Não penso em priorizar (competição), mas sabemos que temos um calendário muito difícil com muitos jogos em sequência. Fatalmente, vou ter que fazer escolhas em função do desgaste físico. É claro que as copas são competições em que a margem de erro é menor e vamos encarar com a maior seriedade possível”, falou o treinador.