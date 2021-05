Chelsea avalia a contratação do atacante Robert Lewandowski

Inglês

Finalista da Liga dos Campeões avalia a contratação de Robert Lewandowski



Além de Lewandowski, o Chelsea também tem seu nome especulado em negociações para contratar Haaland, Sancho e Lukaku

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Com a reta final das competições europeias e a aproximação para a abertura da janela de transferências, os boatos e sondagens crescem no cenário mundial. Entre elas, o Chelsea estaria sondando a situação do atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, pensando em uma possível proposta na próxima janela.

AO MERCADO

Foto: Reprodução / Twitter

Buscando resolver os problemas ofensivos do Chelsea, o treinador Thomas Tuchel, que tem como artilheiro no Campeonato Inglês o meia Jorginho, com apenas sete gols anotados, estaria disposto a negociar pela contratação de Lewandowski, eleito o melhor jogador do mundo na última temporada.