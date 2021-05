Chelsea derrota o Fulham com show de Havertz e embala para ‘decisão’ contra o Real na Champions

Mesmo poupando parte dos titulares de olho no confronto diante do Real Madrid, pela semifinal da Uefa Champions League, o Chelsea não tomou conhecimento do Fulham e venceu por 2 a 0 dentro de Stamford Bridge, pela 34ª rodada da Premier League.

Os dois gols da partida foram marcados pelo alemão Kai Havertz, um em cada tempo do confronto neste sábado (1º).

Com a vitória, os Blues chegam aos 61 pontos, e deixam encaminhada uma vaga no G4 do Campeonato Inglês, ficando mais perto de garantir uma nova classificação na próxima edição da Champions League.

Já o Fulham se mantém no infinito pesadelo contra o rebaixamento, com apenas 27 pontos em 34 rodadas disputadas. A derrota neste fim de semana manteve a equipe do técnico Scott Parker na 18ª colocação.

Show alemão em Londres

Mesmo com uma formação alternativo, o Chelsea entrou em campo com a missão clara: vencer para se manter dentro do G4 da Premier League. E foi isso que começou a fazer logo aos 9 minutos.

Após lançamento de Thiago Silva que pegou a defesa do Fulham desconstruída, Mason Mount mostrou todo o seu talento para dominar e esperar a passagem pelas costas dos zagueiros.

O alemão dominou e bateu cruzado, na saída de Areola.

O time de Stamford Bridge ainda poderia ter ampliado ainda no primeiro tempo com Ziyech, que parou em uma defesa fenomenal do goleiro francês.

Se o primeiro tempo começou com bola na rede de Kai Havertz, o segundo não seguiu o mesmo roteiro.

Aproveitando novamente um lançamento longo nas costas da defesa, Werner levou a melhor contra os marcadores e achou o alemão de frente para o gol. Com uma tapa seco, a joia de 21 anos tirou de Areola para fazer 2 a 0.

Mesmo tentando pressionar, o Fulham esbarrou na qualidade do Chelsea para esfriar o jogo, já de olho na sequencia dura de confrontos que o time de Thomas Tuchel terá pela frente nesta semana.

E agora?

Após a partida deste fim de semana, o Chelsea voltará a campo na próxima quarta-feira (05), quando enfrentará o Real Madrid pela semifinal da Champions League. O time de Thomas Tuchel tem seu próximo compromisso pela Premier League no dia 08, sábado, contra o Manchester City.

Já o Fulham entrará em campo novamente apenas no dia 10, segunda-feira, dentro de casa, no confronto diante do Burnley, dentro do Craven Cottage.

Kai Havertz comemora gol pelo Chelsea Getty Images

CHELSEA 2 X 0 FULHAM

GOLS: Kai Havertz (10′ e 49′) para o Chelsea

CHELSEA: Mendy; Christensen, Thiago Silva e Zouma; Gilmour, James, Chilwell (Marcos Alonso) e Mount (Abraham); Havertz, Werner e Ziyech (Kanté)

FULHAM: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo e Robinson; Zambo Anguissa, Lemina (Fabio Carvalho), Cavaleiro (Onomah), Cordova-Reid e Lookman; Maja (Mitrovic)