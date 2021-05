Chelsea x Real Madrid: data, hora e canal da partida da Champions League | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela partida de volta das semifinais da Champions League, Chelsea e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (5), em Stamford Bridge, às 16h (horário de Brasília). Vale uma das vagas na grande decisão do torneio europeu. Você poderá acompanhar o duelo ao vivo pelo canal a cabo TNT, pelo Facebook da TNT Sports e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

Jogadores do Chelsea comemoram gol no jogo de ida (Foto: Getty Images)



No jogo de ida, as equipes empataram pelo placar de 1 a 1. Pulisic balançou as redes para os Blues, enquanto o autor do gol merengue foi Benzema. Com isso, um empate por 0 a 0 favorece o Chelsea, enquanto igualdades por mais de dois gols classificam o Real Madrid. Um novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis.

Depois de escalar três zagueiros no Alfredo Di Stéfano, o técnico Zinédine Zidane não deve modificar a estratégia. A equipe tem Varane, Militão e Nacho atrás, com Carvajal e Marcelo nas alas, Casemiro, Kroos e Modric no meio-campo, e Vinícius Júnior e Benzema mais à frente.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol no Alfredo Di Stéfano (Foto: Getty Images)



Do lado do Chelsea, Thomas Tuchel deve novamente espelhar o modelo de jogo adotado pelo adversário. Tendo no goleiro Mendy uma tremenda segurança, a equipe conta com o trio de zaga Thiago Silva, Christensen e Rüdiger. À frente, Mason Mount deve encostar na dupla de ataque Pulisic e Werner.

Chelsea x Real Madrid: como e onde assistir AO VIVO na TV

