Cinco times brigam pelas duas últimas vagas nas quartas de final da A3

Paulista

PAULISTA A3: Cinco times brigam pelas duas últimas vagas nas quartas de final



Marília, Nacional, Desportivo Brasil, Capivariano e Bandeirante tentam se juntar há seis times já garantidos

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Depois de muita emoção, diversos jogos e disputas dentro de campo, a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 se encerra nesta terça-feira (24) com a disputa, de forma completa, da 15ª e última rodada, com todas as partidas marcadas para às 15h. Com seis times já classificados, outros cinco disputam as últimas duas vagas ainda abertas para as semifinais. São eles: Marília, Nacional, Desportivo Brasil, Capivariano e Bandeirante.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS INFORMAÇÕES : TIMES E JOGOS DA SÉRIE A3 !

O Portal FUTEBOL INTERIOR faz a cobertura com EXCLUSIVIDADE, apresentando a rodada dos oito confrontos e depois deles os comentários, fichas técnicas e gols de todas as três divisões do Campeonato Paulista.

Na última rodada, cinco times brigam pelas duas últimas vagas nas quartas de final do Paulista A3 (Foto: Rafael Bento)

Na sétima posição, com 20 pontos somados, o Marília é quem tem a situação mais tranquila, afinal, depende apenas se si para avançar. Fora de casa, no Estádio Gilbertão, o time alviceleste visita o já classificado Linense, que é segundo colocado com 24. Os donos da casa ainda estão na briga para terminar na liderança da primeira fase.

Em situação parecida e também dependendo apenas de suas forças, o Nacional que atualmente está na oitava colocação com 19, faz um duelo direto contra o Bandeirante, em casa, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Os visitantes, que são 11º com 17, tem chances remotas de classificação e dependem de uma combinação de resultados.

Torcendo por tropeços dos rivais diretos pela vaga, o Desportivo Brasil que é nono colocado com 19 pontos irá encarar o já rebaixado Penapolense, fora de casa, no Estádio Tenente Carriço. O décimo colocado, Capivariano, que tem 18 pontos também corre por fora na busca pelo mesmo objetivo. Jogando como mandante, o time de Capivari joga no Estádio Ernesto Rocco contra o Olímpia, que apenas cumpre tabela. Para avançar, terá que vencer e torcer por derrotas de Marília e Desportivo Brasil, além de uma vitória do Bandeirante sobre o Nacional.

São José é um dos times já garantidos nas quartas de final

OUTROS DESTAQUES

Outra disputa que está em aberto é para saber quem irá terminar a primeira fase na liderança. Atual primeiro colocado, com 25 pontos, o Noroeste irá receber o Rio Preto, no Estádio Alfredo de Castilho. Os visitantes apenas cumprem tabela. Em terceiro, com 24, o Barretos joga fora de casa, contra o já rebaixado Batatais, no Osvaldo Scatena.

Já o Votuporanguense, quarto colocado com 24, faz um duelo entre dois times já classificados, contra o Primavera, na Arena Plínio Marin. Por fim, Comercial e São José fazem uma partida entre dois times tradicionais no interior do estado, mas que será apenas para cumprir tabela. O time de Ribeirão Preto, que irá ser mandante, não tem mais chances de avançar e os visitantes já conquistaram vaga desde a rodada passada.

REGULAMENTO

Os 16 times estão se enfrentando em turno único, onde após 15 rodadas, os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois piores são rebaixados para a Segundona Paulista de 2022. Apenas os finalistas garantem o acesso ao Paulista A2 de 2022.