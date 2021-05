Cineasta é assassinado e esquartejado pelos próprios pais em ‘crime de honra’

Um diretor de cinema foi assassinado e esquartejado pelos próprios pais em um crime de honra após ele voltar para sua casa no Irã, segundo o tabloide britânico “Mirror”. Os pais de Babak Khorramdin confessaram o assassinato do filho e outros no passado, como o da filha, há três anos, e do genro, há dez. O corpo de Khorramdin, que morava no Reino Unido, foi encontrado em sacos de lixo e uma mala num subúrbio de Teerã, capital do país, segundo a polícia.