Classificação de mãos de poker

O poker é jogado com 52 cartas da barra inglesa. Do menor ao maior, temos os valores das cartas, 2,3,4,5,6,7,8,9,10, A, J, Q e K, e são quatro palmas: ♦ diamantes, copas ♥, paus ♣ e espadas ♠. Nenhum desses é mais valioso do que outros. Em alguns cassinos e em alguns jogos em casa, as vezes são sorteadas cartas baixas, como 2-7, usando esses nomes comuns, como poker sintético. Existem jogadores que jogam com commodities.

Tipos de mãos de poker

Mostramos uma lista com todas as mãos de poker, as diferentes combinações de poker existentes que você pode encontrar jogando, da melhor à pior. Também analisaremos quais valores no poker esses movimentos têm.

Para começar a jogar poker existem diferentes requisitos, um deles é conhecer os diferentes tipos de mãos que você pode fazer com as cartas e seus valores, bem como todos os jogos de poker disponíveis, para entender as possibilidades que você tem de ganhar no jogo do poker.

Então, você verá os tipos de mãos de poker e valores diferentes, começando pelo melhor e terminando pelo pior.

Escada de cor verdadeira

Este é o melhor jogo de poker. Compreenda as letras A, J, Q, K e 10 do mesmo naipe. O jogador tem direito pelo menos uma vez durante a sua vida.

Escada de Cores

Trata-se de cinco cartas de ordem consecutivas do mesmo naipe. Quanto mais alta for a carta mais alta na escada, melhor será a classificação da mão. Por exemplo, 10 é a carta mais alta; Ele venceria uma escada de cor com uma carta maior de 9.

Poker

São quatro cartas do mesmo valor. Quanto maior o valor dessas quatro cartas, maior será a classificação da mão. Em caso de empate, possível nas variantes de poker que usam cartas comunitárias, a mão com a quinta carta mais alta vence.

Full

Nesta jogada, você reúne 3 cartas de um valor e duas de outro. Quando dois full são comparados, o vencedor será aquele com o maior valor das três cartas. Exemplo: um full 7-7-7-2-2 bate um full 5-5-5-A-A. Se uma trinca tiver o mesmo valor em duas mãos, a mão com o maior par de cartas restante vencerá, então, por exemplo, 7-7-7-A-A venceria 7-7-7-K-K.

Cor

A cor é composta por cinco cartas não consecutivas do mesmo naipe. O vencedor será aquele que empatar as duas cores e aquele com a carta mais alta.

Escadaria

Cinco cartas de ordem consecutivas são necessárias para este jogo. Entre duas escadas, a que for mais alta vence. Por outro lado, o Ás pode ser usado para formar a sequência A-K-Q-J-10, que seria uma Escada Real, e também a sequência 5-4-3-2-A.

Trio

É composto por três cartas do mesmo valor. O vencedor, entre dois tríos, é aquele que tiver as cartas mais altas. A carta mais alta das duas restantes na mão decide o desempate, se ambos dos tríos forem compostos de cartas do mesmo valor, e se essas duas cartas forem iguais, as quintas cartas de cada mão são comparadas.

Par duplo

Este jogo consiste em duas cartas do mesmo valor, combinadas com duas outras cartas do mesmo valor também, mas com um valor diferente em comparação com as duas primeiras. O par mais alto ganha, quando duas mãos mostram dois pares. Em caso de empate, decide sempre a carta mais alta.

Parceiro

Este jogo consiste em duas cartas do mesmo valor. Quanto maior for o valor do par, maior será a sua classificação. Em caso de empate, é usado o mais alto.

Cartão mais alto

Quando nenhum jogador consegue fazer uma das jogadas listadas acima, a mão com a carta mais alta vence. E em caso de empate, a próxima carta mais alta é usada.