Claudia Leitte rebate críticas e explica silêncio no ‘Altas Horas’: ‘Quero me redimir’

A cantora Claudia Leitte usou seu Instagram na noite desta segunda-feira (24), para se defender das críticas que recebeu no ‘Altas Horas’ no último sábado (22). De acordo com o IstoÉ, durante o programa, a artista foi questionada sobre quais são suas indignações no atual momento político do país e ela resolveu se ‘isentar’.

“A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador, Serginho. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo. E se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão. Acho que eu me declarei”, relatou a cantora no programa.

Em um vídeo publicado no Instagram, a cantora afirmou que deveria usar sua voz para protestar contra as mortes pela covid-19 e o descaso do governo com a pandemia. “Mais que um desabafo, esse era um momento eu precisava ter muita consciência do meu papel social e eu não tive. Não sei porque, cargas d’água, dei uma resposta evasiva naquele momento e, desde que saí do programa, estou reflexiva”.