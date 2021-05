Claudia Raia rememora tentativa de estupro sofrida aos 13 anos de idade

Durante o programa ‘Conversa com Bial’, Claudia Raia deu detalhes da sua vida pessoal e relembrou uma tentativa de estupro sofrida aos 13 anos, quando morava em Nova York.

No relato, a atriz, que também já foi bailarina, contou que o fato aconteceu quando ela estudava em escola de dança, em 1979. Ela se mudou para os EUA sozinha e morava com o coreógrafo que, até então, era da confiança da mãe.

Uma noite o homem colocou a mão na perna de Cláudia. “Vi que a mão poderia subir e olhei ao lado imediatamente para ver o que tinha para me defender”, relatou.

Ela pegou uma coruja de vidro, símbolo do estado de Nova York, ao lado da cama. “Quando ele veio com a mão, me deitou e foi para cima de mim. Com essa mão eu peguei a coruja e ‘pá!’ na cabeça dele”, contou. Ela pegou os pertencer e fugiu de casa.

“Venho de uma família extremamente feminista, uma família de mulheres. A gente não falava de feminismo na época, mas éramos ‘mulheres que vestiam as calças’”, disse a atriz.

Assista a entrevista: