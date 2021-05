Climão entre Fernando Alonso e Mariana Becker repercute na web: ‘Gratuitamente grosseiro’

A repórter da Band Mariana Becker se viu no meio de um ‘cllimão’ neste sábado ao entrevistar o piloto Fernando Alonso, da Alpine, após o treino de classificação para o GP de Portugal, neste sábado. As respostas atravessadas do espanhol bicampeão da Fórmula 1 repercutiram na internet brasileira.

Mariana tentou falar com o espanhol sobre as dificuldades do circuito de Portimão após o piloto ser eliminado do Q2, tendo que largar na corrida deste domingo na 13º colocação, bem atrás do companheiro de equipe Esteban Ocon, que vai largar na 6º.

Alonso, de cara fechada, respondeu apenas com um ‘sim’. Mariana insistiu na questão e Alonso foi sucinto novamente. Mariana, então, disse: ‘Ok, se não quer falar, tudo bem’. A repórter teve o apoio dos colegas da Band Sérgio Mauricio, Reginaldo Leme e Felipe Giaffone.

No Twitter, internautas brasileiros saíram em defesa da repórter da Band.

– F. Alonso extrema e gratuitamente grosseiro com a Mariana Becker. Aqui no nordeste tem nome: cavalo batizado – disse um internauta.

– Mariana Becker merece respeito! Faz seu trabalho com excelência! e seu trabalho é conversar e perguntar! – disse outro.

Veja outras reações

Mariana Becker merece respeito! Faz seu trabalho com excelência! e seu trabalho é conversar e perguntar! — 😷 Geovane (@Geo_XWing) May 1, 2021

Que escrotaço o Alonso foi agora com a Mariana Becker.

De cabeça quente, ok, mas desnecessário #f1nogp — Murilo Medeiros (@murilobm) May 1, 2021

Alonso foi completamente estúpido com a Mariana Becker. Ainda bem que foi em Portugal e ele é espanhol. Aqui no Brasil seria “ENTRETENIMENTO”. — Henrique Ximenes (@riqueximenes77) May 1, 2021