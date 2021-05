Clube capixabano define gestor para ser o novo treinador da equipe

Capixaba

Mariozan Felipe, gestor do capixaba, será o novo treinador da equipe após se recuperar da Covid-19

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Vargem Alta, SP, 24 (AFI) – O Capixaba foi mias um clube que anunciou seu treinador para a disputa da Série B do Estadual. Nesta manhã de segunda-feira, o clube anunciou que o próprio gestor do clube, Mariozan Felipe, será o novo treinador da equipe.

No ano passado, Mariozan iniciou a segunda divisão à frente do Capixaba, mas teve que se afastar do cargo após contrair a Covid-19. Hoje, o técnico que tem a Licença A da CBF já comanda os treinos do time.

Mariozan Felipe será o treinador do Capixaba – Foto: Arquivo Pessoal

DENTRO DO PLANEJADO

O novo treinador comentou sobre a decisão tomada.

“Eu vou ser o treinador mesmo. No ano passado, o Marcelinho (Aguiar) só assumiu nos jogos finais porque eu peguei a Covid. Estamos treinando em Vargem Alta, desde quarta-feira passada e o planejamento segue normalmente”, explicou

O Capixaba está no Grupo B da Série B do Campeonato Capixaba. O time de Vargem Alta folga na primeira rodada e estreia apenas no dia 17 de julho, quando recebe o Porto Vitória.