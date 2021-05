Clube da Segunda Divisão do Paulista anuncia experiente treinador

Paulista

Clube Atlético Taquaritinga trouxe Carlinhos Alves para comandar o time sub-23

Publicado em 17/05/2021

por Oscar Silva

Taquaritinga, SP, 17 (AFI) – Depois de acertar com o técnico Pinho, o treinador está passando por problemas de saúde na família, e desistiu de comandar o Taquaritinga, no Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23, que ainda não tem data definida. A diretoria do CAT agiu rápido e contratou o técnico Carlinhos Alves, que conhece muito bem a competição.

Segundo Alves, Pinho terá uma função diferente, será coordenador técnico.

Carlinhos Alves é o novo técnico do Taquatiringa

CARREIRA



José Carlos Cordeiro Alves, mais conhecido como Carlinhos Alves, está no futebol há mais de 30 anos. Enquanto jogador, atuava como atacante.

Desde 2004 trabalha como técnico, e já passou por Nacional, Olímpia, Fernandópolis, Francana, Paulista, São Carlos, Vocem, Matonense e América, entre outros.

Na temporada passada, dirigiu o Mixto-MT. No comando do Nacional, venceu o Campeonato Paulista Segunda Divisão em 2014. No ano seguinte, conseguiu levar o Olímpia à Série A3.