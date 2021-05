Brasileiro

Clube da Série A faz sondagens por Gil e Jemerson, do Corinthians



O Internacional está interessado nos dois zagueiros alvinegros, ainda não foi feita nenhuma proposta oficial.

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 18 (AFI) – Em busca de reforços no setor defensivo, o Internacional está atrás de zagueiros para reforçar o elenco de Miguel Ángel Ramirez. O colorado sondou os zagueiros Gil e Jemerson, do Corinthians.

As duas investidas ainda não passaram de consultas sobre as situações dos dois atletas. Até o momento, não há negociações em andamento.

JEMERSON É MAIS VIÁVEL



O zagueiro já pode ser contratado por outro clube, e tem contrato com o Corinthians até o final de junho. A diretoria do Timão já decidiu que não pretende renovar o vínculo com o zagueiro,o que facilita um acordo com o Inter sem custos aos cofres colorados. O clube gaúcho enfrenta situação financeira delicada. O atleta não deve mais atuar pelo clube, Jemerson se machucou na derrota para o Palmeiras no último domingo.

Jermerson está na mira do Internacional – Foto: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

SITUAÇÃO DO GIL



Gil tem contrato mais longo com o Corinthians, até o final de 2022. O zagueiro de 33 anos virou reserva da equipe sob o comando de Vagner Mancini, mesmo sendo uma das lideranças do elenco.

O zagueiro ainda tem uma dívida envolvendo o clube, o que poderia facilitar o negócio, mas Gil não quer deixar o clube em momento de baixa. O zagueiro voltou ao clube em 2019. Desde então, disputou 106 partidas, com cinco gols marcados. Em 2021, são 16 jogos.