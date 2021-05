Brasileiro

Clube do interior anuncia novo treinador para disputa da Série D



O Santo André anunciou nesta segunda feira a contratação do técnico Wilson Júnior

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santo André, SP, 17 (AFI) – A diretoria do Santo André anunciou nesta manhã de segunda-feira a chega do técnico Wilson Júnior, de 44 anos. O Ramalhão conseguiu se manter na elite do futebol paulista, e irá disputar o Campeonato Brasileiro Série D no início do mês de junho.

O novo treinador já passou por São Caetano, Atibaia, São Bernardo, Nacional, Juventus, Monte Azul, Rio Preto e Matonense.

Mais informações em instantes*