Colisão entre carro de passeio e caçamba mata jovem de 21 anos na BR 316

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma caçamba deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta (21) na altura do Km 268 da BR 316, no acesso à Santa Luzia do Norte, cidade da região metropolitana da capital. O óbito foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal, mas a identidade da vítima não foi…

Cortesia ao AL24h

Uma colisão entre um veículo de passeio e uma caçamba deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta (21) na altura do Km 268 da BR 316, no acesso à Santa Luzia do Norte, cidade da região metropolitana da capital. O óbito foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal, mas a identidade da vítima não foi repassada à imprensa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local prestar socorro à vítima, mas ela já estava em óbito. De acordo com a PRF, a vítima é o condutor do veículo, um jovem de apenas 21 anos. As responsabilidades pelo acidente só serão determinadas após o trabalho da perícia. Contudo, o motorista da caçamba fugiu do local.

O trânsito está fluindo lento na região devido à presença de curiosos. Além da PRF, Perícia e IML já foram acionados para o local.