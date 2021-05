PLACAR FI: Com acessos no Paulista A2, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA



O dia ainda teve jogos das rodadas finais da Libertadores e Sul-Americana, além de alguns estaduais e BR Feminino

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – A quinta-feira (27) foi extraordinária para os amantes do futebol, com grandes jogos por todo o Brasil. Sem dúvidas, o principal destaque ficou para os acessos de Água Santa e São Bernardo no Paulista A2 para a elite estadual. O Netuno tinha vantagem e segurou o empate diante do Rio Claro e o Bernô superou o Oeste nos pênaltis.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quinta-feira (27) ainda teve jogos das rodadas finais da Libertadores e Sul-Americana, além de alguns estaduais e BR Feminino.

Com acessos no Paulista A2, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA (Foto: Ale Vianna)

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA:

PAULISTA A2

Água Santa 2 x 2 Rio Claro

Oeste 1 x 1 São Bernardo

LIBERTADORES

Defensa y Justicia (ARG) 1 x 1 Ind. del Valle (EQU)

Palmeiras 6 x 0 Universitário (PER)

Flamengo 0 x 0 Vélez Sarsfield (ARG)

LDU (EQU) 5 x 2 Unión La Calera (CHI)

SUL-AMERICANA

Jorge Wilstermann (BOL) 1 x 0 Ceará

Arsenal (ARG) 3 x 1 Bolívar (BOL)

Athletico-PR 4 x 0 Aucas (EQU)

Melgar (PER) 0 x 0 Metropolitanos (VEN)

Lanús (ARG) 0 x 0 Aragua (VEN)

La Equidad (COL) 0 x 0 Grêmio

POTIGUAR

Potiguar de Mossoró-RN 1 x 2 América-RN

ABC 2 x 0 Assu

Palmeira 0 x 2 Santa Cruz

RONDONIENSE

União Cacoalense 2 x 1 Porto Velho-RO

BRASILEIRO FEMININO A1

Real Brasília-DF 0 x 0 Grêmio

Bahia 0 x 2 Santos

Flamengo 0 x 3 Corinthians