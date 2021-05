Com classificados na Libertadores, confira TODOS os RESULTADOS do dia

PLACAR FI: Com classificados na Libertadores, confira TODOS os RESULTADOS desta TERÇA



O dia ainda teve jogos decisivos da Sul-Americana, Paulista A3, Roraimense e Brasileiro Sub 17

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – Como não poderia ser diferente, assim como também aconteceu nos últimos dias, a terça-feira (25) foi recheadas de emoções e grandes jogos pelo Brasil e pelo mundo. O principal destaque ficou para a última rodada da fase de grupos da Libertadores, com vitórias dos brasileiros: São Paulo, Atlético-MG e Fluminense.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A terça-feira (25) ainda teve jogos decisivos da Sul-Americana, Paulista A3, Roraimense e Brasileiro Sub 17.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA:

LIBERTADORES

River Plate (ARG) 1 x 3 Fluminense

Santa Fe (COL) 0 x 0 Junior (COL)

Atlético-MG 4 x 0 La Guaira (VEN)

Cerro Porteño (PAR) 1 x 0 América de Cali (COL)

Racing Club (ARG) 3 x 0 Rentistas (URU)

São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal (PER)

SUL-AMERICANA

Newell’s Old Boys (ARG) 1 x 1 Atlético-GO

Palestino (CHI) 1 x 2 Libertad (PAR)

Deportes Tolima (COL) 1 x 2 Red Bull Bragantino

Emelec (EQU) 1 x 4 Talleres (ARG)

PAULISTA A3

Batatais 0 x 2 Barretos

Linense 0 x 1 Marília

Penapolense 2 x 2 Desportivo Brasil

Votuporanguense 3 x 1 Primavera

Capivariano 2 x 0 Olímpia

Comercial 0 x 2 São José

Noroeste 3 x 0 Rio Preto

Nacional 4 x 1 Bandeirante

RORAIMENSE

Náutico-RR 4 x 1 Rio Negro

São Raimundo-RR 3 x 0 Atlético-RR

BRASILEIRO SUB 17

São Paulo 0 x 1 Flamengo

Corinthians 1 x 1 Vasco