Com covid-19, humorista Rodrigo Sant’Anna é internado no Rio de Janeiro

O humorista Rodrigo Sant’Anna está internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, desde quinta-feira (27) após ser diagnosticado com covid-19. A informação foi confirmada neste sábado (29) ao UOL pela assessoria de imprensa do ator.

“O ator, que passa bem, não teve complicações e seu quadro é leve, apresentando apenas um pouco de tosse e febre baixa nos primeiros dias”, esclareceu a assessoria do humorista em nota. Ele testou positivo para o novo coronavírus no dia 19 de maio.

“O Hospital Vitória Barra informa que o Sr. Rodrigo Santana está internado na instituição, após ser diagnosticado com covid-19. O paciente não apresenta febre e tem quadro de saúde com melhora evolutiva”, diz boletim emitido pelo hospital.

Em entrevista à revista Quem, o marido de Rodrigo, o roteirista Junior Figueiredo, disse que ele deve receber alta em breve.

“Ele já está no final do tratamento. Está respirando normal e, provavelmente hoje, mais tardar amanha, terá alta”, afirmou.