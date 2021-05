PLACAR FI: Com definição dos semifinalistas da Série A2, veja TODOS RESULTADOS do dia



A sexta-feira (21) ainda teve jogos do Brasileiro Sub 17, Campeonato Brasileiro Feminino A2 e Campeonato Espanhol

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Como não poderia ser diferente, assim como aconteceu durante toda a semana, a sexta-feira (21) foi recheadas de emoções e grandes jogos pelo Brasil e pelo Mundo. O maior destaque ficou para o Paulista A2, onde foram conhecidos os quatro semifinalistas que seguem na briga pelo tão sonhado acesso para a elite estadual.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A sexta-feira (21) ainda teve jogos do Brasileiro Sub 17, Campeonato Brasileiro Feminino A2 e Campeonato Espanhol.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA (21):

PAULISTA A2

Rio Claro 0 x 0 Red Bull Brasil

Atibaia 1 x 1 São Bernardo

Água Santa 1 x 2 Portuguesa

Oeste 2 x 1 XV de Piracicaba

BRASILEIRO SUB 17

Vasco 1 x 1 Fluminense

Sport 2 x 4 Athletico-PR

Botafogo 0 x 4 São Paulo

Cruzeiro 0 x 1 Bahia

BRASILEIRO FEMININO A2

América-RN 4 x 0 Santos Dumont-SE

ESPANHOL

Levante 2 x 2 Cádiz