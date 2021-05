Com derrotas de Ponte e Palmeiras, confira TODOS os RESULTADOS do dia

Brasileiro

O PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você todos os resultados dia

Publicado em 30/05/2021

Campinas, SP, 30 (AFI) – O domingo foi de muita emoção para os amantes do futebol, afinal foram disputados diversos jogos válidos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com destaque para a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras e do Corinthians para o Atlético-GO.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O domingo (30) ainda contou com a estreia da Ponte Preta na Série B, além de jogos das Séries C e D, onde foram definidos os últimos classificados e diversas partidas das Séries A1 e A2 do Feminino.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

BRASILEIRÃO

Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza

Flamengo 1 x 0 Palmeiras

Ceará 3 x 2 Grêmio

Corinthians 0 x 1 Atlético-GO

Athletico-PR 1 x 0 América-MG

Chapecoense 0 x 3 Red Bull Bragantino

Internacional 2 x 2 Sport



SÉRIE B

Brusque-SC 2 x 1 Ponte Preta

SÉRIE C

Altos-PI 3 x 0 Volta Redonda-RJ

Manaus-AM 2 x 0 Santa Cruz

Botafogo 1 x 0 São José-RS



SÉRIE D

Brasiliense-DF 3 x 1 Real Ariquemes-RO

Picos 3 (1) x (4) 1 Tocantinópolis-TO

GAS 3 x 0 Santana

Rio Branco-ES 2 x 0 Aquidauanense-MS

BRASILEIRO SUB-17

Bahia 3 x 2 América-MG

BRASILEIRO FEMININO

Grêmio 2 x 1 São José

Corinthians 2 x 0 Bahia

Avaí Kindermann 0 x 1 Napoli-SC

Ferroviária 2 x 1 Botafogo

Palmeiras 3 x 1 Flamengo

BRASILEIRO FEMININO A2

Fortaleza 2 x 0 Cefama-MA

Botafogo-PB 2 x 0 América-RN

Juventude Conquista-BA 1 x 0 CRESSPOM-DF

Brasil de Farroupilha-RS 0 x 6 Athletico-PR

Vasco 3 x 0 Chapecoense

Ponte Preta 1 x 1 América-MG

Fluminense 0 x 2 Red Bull Bragantino

Sport 1 x 1 Vila Nova-ES

Atlético-GO 0 x 3 Criciúma

Aliança-GO 3 x 1 Serc

COPA DO BRASIL SUB-20

Botafogo 2 x 0 Avaí

POTIGUAR

ABC 1 x 1 Santa Cruz – ABC finalista