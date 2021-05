PLACAR FI: Com estreia da Série B, confira TODOS os RESULTADOS desta SEXTA



O dia ainda teve às quartas de final do Paulista A3, Paraibano, Potiguar, Brasieiro Sub 17 e Feminino A2

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Sextou daquele jeito para os amantes do futebol, afinal foi dado o pontapé inicial na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com quatro jogos. Destaque para a vitória do Náutico em cima do CSA e para o empate entre Guarani e Vitória, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A sexta-feira (28) ainda teve às quartas de final do Paulista A3, Paraibano, Potiguar, Brasieiro Sub 17 e Feminino A2.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA (28):

SÉRIE B

Brasil-RS 0 x 0 Londrina

Guarani 1 x 1 Vitória

Náutico 1 x 0 CSA

Vila Nova-GO 1 x 1 Botafogo

PAULISTA A3

Nacional 2 x 0 Noroeste

Primavera 2 x 1 Barretos

Linense 0 x 1 São José

Marília 0 x 2 Votuporanguense

PARAIBANO

Campinense-PB 0 x 0 Atlético Cajazeiras-PB

POTIGUAR

Globo-RN 2 x 1 Força e Luz

BRASILEIRO SUB 17

Athletico-PR 5 x 0 Chapecoense

Ceará 1 x 5 Palmeiras

BRASILEIRO FEMININO A2

Santos Dumont-SE 0 x 4 UDA-AL