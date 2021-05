PLACAR FI: Com final do Troféu do Interior definida, Confira TODOS os RESULTADOS



Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Depois de uma semana intensa de muitos jogos pelo Brasil e pelo Mundo, a segunda (17) não poderia ser diferente. O destaque do dia ficou com o Novorizontino, que derrotou o Ituano por sonoros 4 a 0 e confirmou a classificação à decisão do Troféu do Interior.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia.

BRASILEIRO FEMININO A1

Real Brasília 1 x 1 Flamengo

Internacional 1 x 1 Avaí Kindermann

Corinthians 3 x 2 Grêmio

PAULISTA A3

Bandeirante 0 x 0 Barretos

Olímpia 1 x 1 Batatais

Nacional 2 x 0 Capivariano

Desportivo Brasil 2 x 2 Votuporanguense

Penapolense 0 x 0 Primavera

Comercial 5 x 0 Rio Preto

Noroeste 0 x 1 Linense

São José 0 x 0 Marília

TROFÉU DO INTERIOR

Novorizontino 4 x 0 Ituano

ESTADUAIS

CEARENSE

Caucaia 3 x 3 Crato

Ceará 5 x 2 Atlético

Pacajus 1 x 2 Ferroviário

Fortaleza 6 x 0 Icasa

PARANAENSE

Azuriz 1 x 0 Operário

Londrina 1 x 1 Cianorte

Maringá 1 x 2 FC Cascavel

PERNAMBUCANO

Retrô 0 x 1 Sete de Setembro

Central 0 x 2 Vitória

SUL-MATO-GROSSENSE

Aquidauanense 0 x 0 Dourados

Costa Rica 3 x 0 Operário

INTERNACIONAIS

ITALIANO

Hellas Verona 2 x 2 Bologna