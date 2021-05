Com gol no início, Primavera vence o Desportivo Brasil e firma no G8

Paulista

Primavera 1 x 0 Desportivo Brasil – Com gol no começo, Primavera se firma no G8



Após gol contra de Leonan, Desportivo Brasil pressiona o jogo todo, mas não supera a defesa bem postada do Primavera

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Indaiatuba, SP, 20 (AFI) – Nesta quinta-feira, começou a 13° rodada do Campeonato Paulista Série A3. E a equipe do Primavera bateu o Desportivo Brasil pelo placar de 1 a 0, no estádio Ítalo Mario Limongi, em Indaiatuba. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Leonan, contra.

Com a vitória, o Primavera chegou a 20 pontos, subindo para o quinto lugar na tabela, já o Desportivo segue com 16 pontos, se mantendo fora da zona de classificação, o G8.

Primavera comemora o gol da vitória – Foto: Reprodução

PRIMEIRO TEMPO



A primeira etapa foi muito movimentada, com os dois times criando boas oportunidades no começo da partida. O Desportivo Brasil chegou logo aos sete minutos, Vinicius recebeu a bola na ponta direta, cortou e bateu colocado, a bola passou por cima do gol raspando o travessão. Mas o Primavera deu o troco logo na sequência para chegar ao gol, após ótima jogada individual na ponta esquerda, o cruzamento rasteiro resultou em gol contra do zagueiro Leonan.

Após o gol o Dragão passou a comandar mais as ações de ataque, mas o Primavera revidada em ótimos contra-ataques. A equipe quase chegou ao gol de empate com Bruno Luka, após ótima jogada na ponta esquerda, o atacante pegou o rebote na pequena área, mas bateu para fora. Mesmo pressionando muito a partir dos 30 minutos, a partida seguiu 1 a 0 para o Primavera.

SEGUNDO TEMPO



Na etapa final, o Desportivo Brasil seguiu pressionando em busca do gol de empate. Aos 14 minutos, Madalena quase fez de cabeça em boa levantamento na cobrança de escanteio, mas a defesa tirou a bola antes de chegar no goleiro. Dudu respondeu em bola roubada no campo de defesa do Primavera, o atacante carregou na ponta esquerda e bateu forte para exigir boa defesa do goleiro Levy Sabatim.

A melhor chegada do Dragão foi na cabeça de Raynan Martins, com 27 minutos da etapa final. o meia entrou sozinho na primeira área testou forte, mas o goleiro André Luiz fez boa defesa. Depois disso, o Desportivo apenas pressionou com posse de bola ofensiva, mas sem nenhum perigo e partida terminou 1 a 0.

PRÓXIMAS PARTIDAS



Na próxima rodada, o Primavera recebe o Nacional, em casa, no próximo sábado, às 15h. Já o Desportivo Brasil, encara o Capivariano, também em seus domínios, na mesma data e no mesmo horário.