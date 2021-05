Com jogo do Flamengo, Fox Sports consegue a maior audiência do ano na TV paga

A goleada de 4 x 1 do Flamengo sobre o Unión La Calera, pela Copa Libertadores, na última terça-feira (27) transmitida pelo Fox Sports rendeu a maior audiência da TV por assinatura brasileira em 2021. De acordo com o colunista do UOL Esporte, Gabriel Vaquer, a vitória do rubro-negro conseguiu a marca de 10 pontos. Essa foi maior índice do grupo Disney desde maio do ano passado quando aconetceu a fusão entre Fox Sports e ESPN.

A Disney está apostando na Libertadores para ter audiência, e segue tendo sucesso. Além do jogo do Flamengo, a emissora tambpem teve sucesso na derrota do Santos para o Boca Juniors, com jogo média de dois pontos no PNT (índice de audiência medido pelo Ibope nas 15 principais metrópoles do Brasil).

Flamengo em campo na goleada na Libertadores. (Foto: Getty Images)



No mesmo horário, a ESPN Brasil foi vice-líder de audiência com a exibição da goleada do Palmeiras sobre Independiente del Valle, com 1,5 ponto de média no PNT. O jogo do time paulista também foi exibido pelo SBT em TV aberta.

O técnico Rogério Ceni e Gabigol na vitória sobre o Unión La Calera. (Foto: Getty Images)



E não é só com transmissões que os canais Disney estão com sucesso, o programa “Linha de Passe” foi vice-líder geral da TV paga e líder entre os canais esportivos após os jogos da Copa Libertadores. A emissora apostou na competição continental, e espera manter os índices altos nas próximas semanas.