Com Lucas Lima, Palmeiras treina na Academia antes de enfrentar o Santo André pelo Paulista

O Palmeiras treinou na tarde deste sábado, na Academia de Futebol, em preparação para o confronto com o Santo André, neste domingo, às 20h (de Brasília), no Canindé, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O elenco foi dividido em dois grupos, já que o Verdão também entra em campo na terça-feira para enfrentar o Defensa y Justicia, na Argentina, pela Conmebol Libertadores.

Sob olhares do técnico Abel Ferreira, o primeiro grupo realizou um treino tático em campo reduzido. Divididos em dois times, ensaiaram jogadas e movimentações específicas. Na sequência, praticaram cobranças de pênaltis e faltas da entrada da área.

No campo ao lado, o segundo grupo disputou um treino técnico de passes rápidos e posicionamento. Depois, realizou uma atividade de enfrentamentos e, para fechar, foi dividido entre atletas dos setores ofensivo e defensivo – o ataque treinou cruzamentos e finalizações, enquanto os defensores praticaram balanço defensivo e transições.

O meio-campista Lucas Lima participou do aquecimento e do treino técnico junto ao elenco.

Lucas Lima durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

Recuperado de uma lesão na coxa direita, ele tem avançado no processo de transição física – o camisa 20 realizou ainda um trabalho à parte acompanhado dos preparadores.

O atacante Gabriel Veron realizou tratamento no campo e na parte interna do centro de excelência.

Atual campeão, o time alviverde tem 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias em dois jogos.

Desta forma, lidera o grupo A da primeira fase, com 6 pontos, e tem 2 de vantagem sobre o Defensa y Justicia, 2º colocado.

No Campeonato Paulista, o Verdão é o 3º colocado no grupo C, com 12 pontos.