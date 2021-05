Com novo técnico e reforços, Manaus encara o Santa Cruz na Série C

Brasileiro

Série C: Com novo técnico e reforços, Manaus encara o Santa Cruz na estreia



Após o título estadual, Marcelo Martelotte assumiu o comando da equipe

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Manaus, AM, 28 (AFI) – Neste domingo, Manaus e Santa Cruz se enfrentam, às 18h (de Brasília), na Arena da Amazônia, em jogo válido pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. É apenas a segunda vez que a equipe amazonense, que tem apenas oito anos, disputa o campeonato. A equipe chega embalada após conquistar o título amazonense de maneira épica, com um gol no último minuto.

As equipes estão no Grupo A da competição. Acompanhados de Altos-PI, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Jacupiense, Paysandu-PA, Floresta-CE, Tombense-MG e Volta Redonda-RJ. No regulamento, ao final das 18 rodadas da fase de grupos, os quatro melhores avançam à segunda fase.

Reforços do Manaus para a temporada – Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

LEI DO EX?



O jogo marca o reencontro do atacante Philip com o time pernambucano, onde ele atuou na base, antes de ser revelado pelo Naútico. O jogador ainda disse que se fizer um gol, irá comemorar da mesma forma.

“A gente sempre procura fazer gols, estar pronto. Eu, estando em campo, vou procurar a cada segundo. Se tiver gol, terá comemoração”, afirmou.

NOVO COMANDANTE



Para a disputa da competição nacional, o Manaus contratou o experiente treinador Marcelo Martelotte, que chegou ao clube na última quarta-feira. O nome agradou muito a diretoria e toda a torcida.

REFORÇOS



Três jogadores também foram apresentados na coletiva de imprensa. São o goleiro Renan Rocha, que teve como último clube o São Luiz-RS. Outros dois jogadores foram o meia Allan Dias e o zagueiro Marcão, ambos que estavam no São Bento-SP.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO



O time deve ir a campo com: Gleibson; Márcio Passos, Luis Fernando, Edvan e Assis; Vinicius Barba, Gabriel Davis e Anderson Paraíba; Diego Rosa, Vanilson e Philip.