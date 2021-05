PLACAR FI: Com Novorizontino campeão, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA-FEIRA



A quinta-feira (21) ainda teve jogos da Libertadores, Sul-Americana, Paulista A3 e diversos estaduais pelo Brasil

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Apesar de Palmeiras e São Paulo não terem saído do empate sem gols no duelo de ida da decisão do Paulistão, disputado no Allianz Parque, outro time irá dormir feliz nesta quinta-feira (20). Trata-se do Novorizontino, que venceu a Ponte Preta, e faturou o título inédito do Troféu do Interior.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quinta-feira (20) ainda teve jogos da Libertadores, Sul-Americana, Paulista A3 e diversos estaduais pelo Brasil.

PAULISTÃO

Palmeiras 0 x 0 São Paulo

TROFÉU DO INTERIOR

Novorizontino 2 x 0 Ponte Preta

LIBERTADORES

Argentinos Juniors (ARG) 1 x 0 Atlético Nacional (COL)

Boca Juniors (ARG) 0 x 0 Barcelona (EQU)

Olimpia (PAR) 0 x 1 Internacional

SUL-AMERICANA

12 de Octubre (PAR) 0 x 2 San Lorenzo (ARG)

Ceará 2 x 0 Bolívar (BOL)

Newell’s Old Boys (ARG) 3 x 1 Palestino (CHI)

Guabirá (BOL) 0 x 4 Montevideo City (URU)

Corinthians 5 x 0 Sport Huancayo (PER)

Lanús (ARG) 4 x 1 La Equidad (COL)

Aragua (VEN) 2 x 6 Grêmio

PAULISTA A3

Votuporanguense 1 x 0 Olímpia

Capivariano 2 x 1 Rio Preto

Primavera 1 x 0 Desportivo Brasil

Nacional 1 x 2 São José

Batatais 1 x 2 Noroeste

Linense 0 x 2 Barretos

Penapolense 1 x 1 Bandeirante

Marília 0 x 0 Comercial

CAPIXABA

Real Noroeste-ES 0 x 0 Rio Branco-VN

PARAÍBANO

Atlético Cajazeiras-PB 1 x 1 Campinense-PB

São Paulo Crystal-PB 0 x 2 Sousa-PB

PARANAENSE

Operário-PR 1 x 0 Azuriz

Cianorte-PR 0 x 3 Londrina

FC Cascavel-PR 1 x 1 Maringá-PR

RORAIMENSE

GAS 1 x 0 São Raimundo-RR

Rio Negro 1 x 6 Atlético-RR

SUL-MATO-GROSSENSE

Dourados 2 x 1 União ABC-MS

Operário-MS 3 x 2 Aquidauanense-MS

Comercial-MS 1 x 4 Costa Rica