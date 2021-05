Com Palmeiras de olho, Corinthians recebe o Novorizontino pela última rodada do Paulistão

Neste domingo, o Corinthians encerra a sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de final, o Timão recebe o Novorizontino na Neo Química Arena, às 16 horas (de Brasília), pela 12ª rodada do torneio.

Os anfitriões chegam para este jogo embalados após o triunfo de 3 a 0 sobre o Huancayo, pela Sul-Americana. No entanto, o time também chega fisicamente desgastado. Além da longa viagem ao Peru, o Alvinegro enfrenta uma maratona de jogos.

Já na próxima terça-feira, o Corinthians encara a Inter de Limeira pelas quartas de final do Paulista e, na quinta-feira, viaja até o Uruguai para enfrentar o Peñarol, jogo que pode definir o futuro do clube na competição internacional.

Por isso, Cássio, Fagner, Lucas Piton, João Victor, Raul, Jemerson, Gabriel, Ramiro, Otero, Luan e Cauê sequer foram relacionados. Cantillo e Guilherme Biro, que se recuperam de lesões, também estão fora. Xavier, recuperado de lesão, e Mandaca, inscrito há uma semana, são as novidades.

Do outro lado, o Novorizontino chega dependendo apenas de si para avançar de fase. Caso vença, o Tigre garante uma vaga no mata-mata do Paulistão e elimina o atual campeão Palmeiras, que enfrenta a Ponte Preta. Em caso de derrota, a equipe dependerá de um tropeço do Alviverde.

No momento, o Aurinegro está na segunda colocação do Grupo C, com 19 pontos, apenas um a mais que o Verdão, que está em terceiro. Já o Timão está na ponta da Chave A, com 22.

Apesar de ter a chance de eliminar o seu arquirrival, Mancini afirmou que o Corinthians vai entrar em campo com foco na vitória.

“Domingo, a gente tem um jogo extremamente importante para nós, óbvio que queremos a vitória, o Corinthians vive de vitórias e é importante que o time estabeleça mais uma marca”, disse em coletiva.

Um revés, aliás, pode alterar a posição do Alvinegro na tabela de classificação geral. O Corinthians é o terceiro colocado, com 22 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, vice-líder. O Novorizontino vem logo atrás, com 19 pontos, e pode ultrapassar justamente o Corinthians pelos critérios de desempate com uma vitória simples de 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X NOVORIZONTINO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 09 de maio de 2021

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Alex Ang Ribeiro

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Bruno Méndez, Léo Santos, Gil e Fábio Santos; Camacho, Roni e Vitinho (Gabriel Pereira); Gustavo Mosquito (Rodrigo Varanda), Mateus Vital e Jô.

Técnico: Vagner Mancini

NOVORIZONTINO: Giovanni; Felipe Rodrigues, Bruno Aguiar, Robson e Paulinho; João Pedro, Léo Baiano e Murilo Rangel (Douglas Baggio); Danielzinho, Cléo Silva e Jenison.

Técnico: Léo Condé