Brasileiro Feminino

PLACAR FI: Com Palmeiras e Ponte finalistas, confira TODOS os RESULTADOS do DIA



E, agora, como já é tradição, o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – Depois de uma semana intensa de muitos jogos pelo Brasil e pelo Mundo, o domingo (16) não poderia ser diferente. Os destaques do dia ficaram com as diversas finais e títulos estaduais, além da classificação do Palmeiras à final do Campeonato Paulista ao vencer o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo placar de 2 a 0 e da Ponte Preta à final do Troféu do Interior, ao eliminar o RB Bragantino, nos pênaltis.

Foto: Divulgação / Palmeiras

BRASILEIRO FEMININO

Bahia 1 x 1 São José

Cruzeiro 3 x 0 Napoli-SC

Santos 0 x 0 Palmeiras

Ferroviária 0 x 0 São Paulo



BRASILEIRO FEMININO A2

Vitória 4 x 4 Paraíso

Fortaleza 6 x 0 Tiradentes-PI

Ceará 5 x 0 América-RN

Náutico 0 x 3 UDA-AL

CRESSPOM-DF 7 x 2 Serc

Juventude Conquista-BA 1 x 2 Mixto-MT

Vasco 3 x 1 América-MG

Chapecoense 1 x 2 Athletico-PR

Ponte Preta 1 x 1 Brasil de Farroupilha-RS

Red Bull Bragantino 7 x 0 Criciúma

Fluminense 8 x 3 Vila Nova-ES

Iranduba 7 x 1 Oratório-AP

JC 2 x 4 Cefama-MA

Sport 3 x 0 Atlético-GO



COPA DO BRASIL SUB-20

Avaí 1 x 0 Palmeiras

Coritiba 2 x 2 Atlético-MG



PAULISTÃO

Corinthians 0 x 2 Palmeiras

São Paulo 4 x 0 Mirassol



TROFÉU DO INTERIOR

Red Bull Bragantino 1 (2) x (4) 1 Ponte Preta

ALAGOANO

Aliança 1 x 1 CSE

BAIANO

Atlético Alagoinhas-BA 2 x 2 Bahia de Feira-BA

CAPIXABA

Vitória-ES 1 (2)x(4) 1 Real Noroeste-ES

CARIOCA

Botafogo 0 x 1 Vasco

CATARINENSE

Marcílio Dias-SC 1 x 4 Chapecoense

GAÚCHO

Internacional 1 x 2 Grêmio

GOIANO

Grêmio Anápolis 1 x 1 Vila Nova-GO

MARANHENSE

Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 Moto Club-MA

MATO-GROSSENSE

Operário-MT 1 x 2 Cuiabá-MT

MINEIRO

América-MG 0 x 0 Atlético-MG

PARAENSE

Tuna Luso 4 x 2 Paysandu-PA

PARAIBANO

São Paulo Crystal-PB 0 x 0 Nacional

PERNAMBUCANO

Sport 1 x 1 Náutico

PIAUIENSE

4 de Julho-PI 3 x 1 Flamengo

Altos-PI 1 x 1 Picos

Fluminense-PI 0 x 1 Tiradentes-PI

Parnahyba-PI 1 x 1 River-PI

POTIGUAR

Potiguar de Mossoró-RN 1 x 0 ABC

Palmeira 0 x 1 Força e Luz

América-RN 3 x 2 Globo-RN

RONDONIENSE

Guaporé 1 x 0 Real Ariquemes-RO

Porto Velho-RO 1 x 0 União Cacoalense

SUL-MATO-GROSSENSE

União ABC-MS 2 x 2 Comercial-MS

ALEMÃO

Mainz 1 x 3 Borussia Dortmund

RB Leipzig 2 x 2 Wolfsburg

LIGA DOS CAMPEÕES FEMININA

Chelsea 0 x 4 Barcelona

ESPANHOL

Alavés 4 x 2 Granada

Athletic Bilbao 0 x 1 Real Madrid

Atlético de Madrid 2 x 1 Osasuna

Barcelona 1 x 2 Celta

Betis 1 x 0 Huesca

Cádiz 1 x 3 Elche

Getafe 2 x 1 Levante

Real Sociedad 4 x 1 Valladolid

Valencia 4 x 1 Eibar

Villarreal 4 x 0 Sevilla

FRANCÊS

Bordeaux 3 x 0 Lens

Dijon 0 x 4 Nantes

Lille 0 x 0 Saint-Etienne

Lorient 2 x 1 Metz

Olympique 3 x 2 Angers

Monaco 2 x 1 Rennes

Montpellier 0 x 0 Brest

Nice 0 x 2 Strasbourg

Nimes 2 x 5 Lyon

PSG 4 x 0 Reims

INGLÊS

Crystal Palace 3 x 2 Aston Villa

Tottenham 2 x 0 Wolverhampton

West Bromwich 1 x 2 Liverpool

Everton 0 x 1 Sheffield United

ITALIANO

Fiorentina 0 x 2 Napoli

Benevento 1 x 1 Crotone

Udinese 0 x 1 Sampdoria

Parma 1 x 3 Sassuolo

Milan 0 x 0 Cagliari

PORTUGUÊS

Famalicão 3 x 0 Nacional da Madeira

Belenenses 0 x 2 Santa Clara

Marítimo 0 x 0 Vitória de Guimarães