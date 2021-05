Brasileiro

Com paulistas em campo, CBF divulga tabela detalhada da Série D



Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – O Campeonato Brasileiro da Série D está perto de começar! A Diretoria de Competições divulgou o Ofício e a Tabela Detalhada da Primeira Fase da competição. As sete primeiras rodadas do campeonato nacional possuem dia, hora e local marcados e está prevista para iniciar no dia 5 de junho.

Além disso, foram divulgadas também as informações sobre a Fase Preliminar da Série D, que define os últimos quatro classificados para etapa de grupo. Esses jogos eliminatórios estão marcados para acontecer nos dias 26 e 30 de maio.

Os 64 times participantes são divididos em oito grupos com oito clubes cada. Nessa primeira fase e se enfrentam, dentro das chaves, em 14 rodadas em turno e returno e se classificam os quatro melhores colocados de cada grupo. Na edição anterior, o Mirassol foi campeão, vencendo o Floresta/CE.

Tabela da Série D foi divulgada pela CBF

Confira os detalhes da primeira rodada da competição:

Grupo A-1

A definir – Venc. Jogo 1 x Penarol – a definir

05/06, 17h – Fast Clube x Ypiranga – Ismael Benigno, Manaus (AM)

06/06, 15h – Castanhal x Galvez – Modelão, Castanhal (PA)

06/06, 18h – Atlético-AC x São Raimundo – Arena Acreana, Rio Branco (AC)

Grupo A-2

05/06, 15h – Guarany x Paragominas – Junco, Sobral (CE)

05/06, 15h – Juventude x 4 de Julho – Pinheirão, São Mateus (MA)

06/06, 16h – Imperatriz x Palmas – Frei Epifânio, Imperatriz (MA)

A definir – Venc. Jogo 2 x Moto Club – a definir

Grupo A-3

05/06, 15h – América-RN x Central – Arena das Dunas, Natal (RN)

05/06, 16h – Sousa x Atlético-CE – Marizão, Sousa (PB)

06/06, 16h – Caucaia x Campinense – Raimundo Oliveira, Caucaia (CE)

06/06, 16h – Treze x ABC – Presidente Vargas, Campina Grande (PB)

Grupo A-4

05/06, 16h – Bahia de Feira x Sergipe – Arena Cajueiro, Feira de Santana (BA)

06/06, 16h – Itabaiana x Juazeirense – Etelvino Mendonça, Itabaiana (SE)

06/06, 16h – Retrô x Murici – Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

06/06, 16h – ASA x Atlético-BA – Coaracy Fonseca, Arapiraca (AL)

Grupo A-5

05/06, 16h – União Rondonópolis x Porto Velho – Luthero Lopes, Rondonópolis (MT)

05/06, 16h – Jaraguá x Gama – Amintas de Freitas, Jaraguá (GO)

06/06, 16h – Aparecidense x Nova Mutum – Aníbal B. Toledo, Aparecida de Goiânia (GO)

A definir – Venc. Jogo 3 x Goianésia – a definir

Grupo A-6

A definir – Venc. Jogo 4 x Caldense – a definir

05/06, 17h – Boa Esporte x Águia Negra – Dilzon Melo, Varginha (MG)

05/06, 17h – Ferroviária x Uberlândia – Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

06/06, 16h – Patrocinense x Rio Branco de Venda Nova – Pedro Nascimento, Patrocínio (MG)

Grupo A-7

05/06, 15h – Bangu x Santo André – Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

05/06, 19h – Portuguesa x Cianorte – Canindé, São Paulo (SP)

06/06, 17h – Inter de Limeira x Madureira – Levy Sobrinho, Limeira (SP)

06/06, 18h – Boavista x São Bento – Elcyr Resende, Saquarema (RJ)

Grupo A-8

05/06, 19h – FC Cascavel x Joinville – Olímpico Regional, Cascavel (PR)

06/06, 16h – Aimoré x Marcíio Dias – Cristo-Rei, São Leopoldo (RS)

06/06, 16h – Rio Branco x Esportivo – Nelson M. Dias, Paranaguá (PR)

06/06, 16h – Juventus x Caxias – João Marcatto, Jaraguá do Sul (SC)