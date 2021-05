Com Pirlo pressionado, Juventus passa a estudar contratação de Zidane

Com resultados abaixo do esperado na temporada, Real Madrid e Juventus já passam a pensar em mudanças no comando técnico. Um nome que envolve os dois clubes no momento é Zinedine Zidane, que é questionado na Espanha e desparta interesse do time italiano.

Segundo o jornal Tuttosport, a Juve estuda alternativas para caso decida demitir Andrea Pirlo. O atual treinador passa por uma forte pressão por conta do desempenho na Liga dos Campeões e Campeonato Italiano.

O nome que desponta como favorito para o cargo é justamente o de Zidane. A ideia da Velha Senhora é promover o reencontro do técnico com Cristiano Ronaldo, parceria que teve sucesso no Santiago Bernabéu.

Um possível entrave nas negociações seria a questão financeira. A Juventus não tem condições de pagar o mesmo salário que o Real Madrid.

A tendência é que o futuro de Zidane seja definido apenas no término da temporada. Afinal, os Merengues ainda têm chances de conquistar o Campeonato Espanhol.