Com proposta do PSG na mesa, Messi deve definir seu futuro em breve

Com proposta do PSG na mesa, Messi está próximo de definir seu futuro



Bastidores da negociação apontam que o camisa 10 tem o desejo de permanecer no Barça, enquanto sua família quer ir à Paris

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Após o término do Campeonato Espanhol, que se encerra nesta semana, o craque argentino Lionel Messi definirá seu futuro. Com uma proposta tratada como “insuperável” em relação aos valores em mesa para ir ao PSG, o camisa 10 tem o desejo de permanecer no Barcelona, porém, sua família vê a ida à Paris com bons olhos.

Foto: Divulgação

Em crise financeira e com poucas garantias para prometer a Messi, buscando a permanência do astro argentino, o Barcelona já garantiu que quer renovar com o jogador, porém, nenhuma reunião foi agendada até o momento.

Já no Paris Saint-Germain, Messi teria em mesa uma proposta de dois anos de contrato, com mais um opcional, além de valores considerados “insuperáveis”, que não foram revelados. Segundo a imprensa francesa, Jorge Messi, pai e agente do jogador e outros familiares estariam pressionando o craque a mudar de cidade.

Além da crise que vive o Barcelona, em Paris Messi teria um projeto esportivo mais favorável na briga por títulos de expressão. Messi teria também como objetivo ficar na Europa até 2023 e então se transferir à MLS, onde teria uma boa qualidade de vida e um bom salário, morando nos Estados Unidos.