Com quarteto brasileiro em campo, Flu e São Paulo buscam classificação

Libertadores

LIBERTADORES: Com quarteto brasileiro em campo, Flu e São Paulo buscam a classificação



O Placar Futebol Interior acompanha ao vivo todos os jogos da competição

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – A terça-feira será o dia dos brasileiros estarem em campo na Copa Libertadores da América. Palmeiras, Santos, Fluminense e São Paulo têm compromisso, mas apenas os dois últimos podem confirmar suas respectivas classificações para as oitavas de final.

Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a competição tem cobertura completa pelo Portal Futebol Interior. Os jogos podem ser acompanhados online pelo PLACAR AO VIVO e também pelo aplicativo. O App Placar FI está disponível tanto no Google Play como na App Store. CONFIRA COBERTURA COMPLETA DA LIBERTADORES

Atual campeão, o Palmeiras já está com vaga garantida e é o único time com 100% de aproveitamento. Por isso, o Verdão enfrentará o Defensa y Justicia com um time alternativo, priorizando a final do Campeonato Paulista frente ao São Paulo. A equipe de Abel Ferreira tem 12 pontos, contra cinco dos argentinos.

Ainda pelo Grupo A, Universitario e Independiente del Valle se enfrentarão no Peru. O time mandante sonha em desencantar no torneio, enquanto o rival precisa vencer para buscar uma vaga dentro da zona de classificação.

MAIS JOGOS

Vice-campeão em 2020, o Santos, que chegou a ser tratado como virtualmente eliminado, ganhou uma sobrevida ao vencer o Boca e buscará a segunda vitória seguida para brigar pela liderança do Grupo C. O adversário será o The Strongest, na altitude de La Paz. O Peixe é o segundo, com seis pontos, atrás do Barcelona, com nove. O Boca tem seis e o time boliviano soma três.

Flu vem de um empate contra o Flamengo

Pelo Grupo F, o Fluminense poderá carimbar sua vaga se vencer o Junior Barranquilla no Maracanã. O Tricolor tem oito pontos, contra seis do River Plate e três do time colombiano. O Santa Fe tem dois. A rodada é importantíssima para o Tricolor, uma vez que o River Plate deverá jogar totalmente desfalcado por conta da Covid-19.

Em situação confortável na tabela, o São Paulo fará o duelo direto pela liderança do Grupo E contra o Racing. Ambos somam oito pontos e devem classificar, já que Rentista tem apenas três e Sporting Cristal, um.

Ainda na terça-feira, o Nacional jogará no Uruguai contra o Universidad Católica mirando a primeira vitória. O time uruguaio soma dois pontos, diferente do seu rival, que tem seis. O líder do Grupo F é o Argentino Juniors, com nove. O Atlético Nacional tem cinco.