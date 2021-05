Com reforços podendo estrear, Volta Redonda estreia contra o Altos

Brasileiro

Série C: Com reforços podendo estrear, Volta Redonda encara o Altos



Equipe carioca perdeu Alef Manga, principal jogador e artilheiro da equipe, mas diretoria reforçou o ataque e a defesa

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de janeiro, RJ, 28 (AFI) – Neste domingo, o Volta Redonda encara a equipe do Altos, fora de casa, às 16h, no estádio Lindolfinho, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Voltaço vem de um bom Campeonato Carioca e espera se manter embalado neste início de competição.

A equipe foi eliminada apenas na semifinal pelo campeão Flamengo. O time carioca faz parte do Grupo A da competição, que conta com Altos-PI, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Floresta-CE, Jacupiense,Manaus, Santa Cruz, Paysandu-PA, Tombense-MG e Volta Redonda-RJ. No regulamento, ao final das 18 rodadas da fase de grupos, os quatro melhores avançam à segunda fase.

BAIXA IMPORTANTE



Artilheiro do Campeonato Carioca com nove gols e principal nome da equipe, o atacante Alef Manga foi contratado pelo Goiás. A ausência do jogador será muito sentida pela equipe.

REFORÇOS NO ATAQUE



Com a saída de seu principal goleador, a diretoria já repôs o setor ofensivo trazendo dois atacantes. Trata-se de Michael Paulista, de 27 anos, que chega por empréstimo até o final do ano, e Natan, de 20 anos, que fechou contrato de empréstimo por dois anos.

Michel Paulista e Nathan são reforços da equipe para o ataque – Foto: Divulgação

NOVIDADES NA DEFESA



A equipe não se preocupou somente em fazer gols e também reforçou a defesa com o O zagueiro Grasson, ex-Resende, de 27 anos. O jogador chegou com contrato até o final do ano.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO



A equipe comandada por Neto Colucci deve ir a campo com: Andrey; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira (Eduardo Grasson) e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson, Hiroshi e Luciano Naninho; Michel Paulista e João Carlos.