Com reservas, Vasco perde para o Madureira e sai atrás na semifinal da Taça Rio

Aconteceu. O LANCE! havia alertado e o resultado de oito anos atrás se repetiu. O Vasco perdeu para o Madureira, neste sábado, por 1 a 0, no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. Com o resultado, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples no jogo da volta, no próximo fim de semana, em São Januário, para avançar à final.

Reservas + UFC, primeiro round

Quando a escalação saiu, viu-se um Vasco com 11 jogadores preservados. Quando a bola rolou, o primeiro tempo foi mais pegado do que criativo. Com menos de cinco minutos, Ricardo Graça reclamou de uma cotovelada. Precisou colocar touca de natação. Aos 14 minutos, a primeira chance: Figueiredo bateu escanteio e Romulo cabeceou para fora.

UFC, segundo round

Então vieram os três minutos de emoção: Laranjeira tomou um cartão amarelo aos 25 minutos; Léo Jabá quase fez um golaço, mas a bola acertou o travessão aos 26; aos 28, Laranjeira foi imprudente e recebeu mais um cartão.

Tentou, tentou e fez

No primeiro lance do segundo tempo, Sampaio foi no fundo, deu de calcanhar e a bola se ofereceu para Rodrigo Yuri chutá-la. Mas a finalização passou com perigo sobre o travessão de Vanderlei. Aos oito, Elias recebeu na área e também chutou por cima. E de maduro, o gol do time da casa nasceu: após tabela pela direita, Sillas chutou cruzado e Sampaio, nas costas de Cayo Tenório, completou para o gol, aos 13 minutos.

Paciência

O tempo foi passando, o Vasco foi entendendo que a eliminatória não se decide neste sábado e manteve a calma. Poucas chances claras surgiram para os dois times. Elias novamente não deu direção à finalização, aos 32. Três minutos depois, Juninho não conseguiu colocar força e Vanderlei pegou com facilidade. Aos 39 minutos, grande chance vascaína: Juninho tabelou com Bruno Gomes, saiu na cara do goleiro, que defendeu a finalização. João Pedro tentou o rebote, mas a defesa conseguiu o corte em cima da linha.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 1 X 0 VASCO

Estádio: Conselheiro Galvão, no RIo de Janeiro (RJ)

Data e hora: 1 de maio de 2021, às 15h15

Árbitro: João Batista de Arruda

Assistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e André Roberto Smith Silveira

Cartão amarelo: Edmário, Juninho, Sillas Gomes, Wander e Rodrigo Yuri (MAD); Juninho, Bruno Gomes e Laranjeira (VAS).

Cartão vermelho: Laranjeira (VAS)

Gols: Sampaio, aos 13’/2ºT (1-0)

MADUREIRA: Felipe Lacerda, Bruno Oliveira (Yan Tanque, 41’/2ºT), Edmário, Maurício Barbosa e Juninho Monteiro; Feitosa (Wander, 33’/2ºT), Rodrigo Yuri e Humberto (Rhuan, 41’/2ºT); Sampaio, Elias (Bruno Santos, 38’/2ºT) e Sillas Gomes – Técnico: Alfredo Sampaio.

VASCO: Vanderlei, Cayo Tenório, Ulisses (Menezes, 29’/2ºT), Ricardo Graça e Riquelme; Romulo (Caio Lopes, 38’/1ºT)e Bruno Gomes; Léo Jabá (João Pedro, 29’/2ºT), Laranjeira e Figueiredo (Artur Sales, 46’/2ºT); Tiago Reis (Juninho, Intervalo) – Técnico: Marcelo Cabo.