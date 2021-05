Com retorno de Mateus Vital, Corinthians encerra preparação para o Majestoso

O Corinthians está pronto para o primeiro Majestoso da temporada. Neste sábado, os jogadores voltaram ao CT Dr. Joaquim Grava para finalizar a preparação para o clássico diante do São Paulo, que será realizado no domingo, às 22h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

As atividades contaram com o retorno do meia Mateus Vital. O jogador, que estava afastado há cinco semanas por conta de uma artroscopia no joelho direito, encerrou seu processo de recuperação e foi relacionado para a partida.

Após iniciar os trabalhos com um aquecimento, o elenco alvinegro realizou um exercício tático comandado por Vagner Mancini visando o duelo contra o São Paulo. Na sequência, o treinador organizou um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas. Já na parte final, com apenas alguns jogadores, o comandante orientou uma atividade técnica em campo reduzido.

Durante os treinamentos, o volante Xavier sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e não foi relacionado. Com isso, o jogador se junta a Rodrigo Varanda, Léo Natel, Cantillo, Guilherme Biro, Léo Santos, Matheus Araujo, Araos, Mandaca, Felipe e Antony, que também não vão para o clássico.

Confira os relacionados do Corinthians para o Majestoso:

Goleiros: Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul Gustavo

Meias: Adson, Camacho, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Otero, Ramiro, Roni e Vitinho

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva e Jô