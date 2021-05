Com vantagem para ser campeão, técnico do Sampaio Corrêa pede foco

Maranhense

Precisando de um empate para ser campeão, técnico do Sampaio Corrêa pede pés no chão



Os últimos 90 minutos da final serão disputados no próximo domingo, às 10h, no Estádio Castelão

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 18 (AFI) – O Sampaio Corrêa venceu o primeiro tempo da decisão do Campeonato Maranhense contra o Moto Club, e agora joga até por um empate para conquistar seu 35º título estadual. Os últimos 90 minutos da final serão disputados no próximo domingo, às 10h, no Estádio Castelão.

VANTAGEM

O técnico Daniel Neri ressaltou a entrega do grupo para superar o forte calor e sair de campo com a vitória.

Técnico Daniel Neri ressaltou empenho do grupo no primeiro jogo da final (Foto: Andriolli Araújo)

“Gostaria de parebenizar os jogadores pelo esforço, dedicação e a forma como se empenharam num jogo muito difícil, que é um clássico, em que a tensão sempre sobe”, frisou o treinador Tricolor.

PÉS NO CHÃO

O comandante mantém a serenidade para encarar o último round da batalha e ter a chance de comemorar o título maranhense.

“Resultado muito bom nesse primeiro tempo da decisão. Agora é recuperar os jogadpres e aproveitar bem a semana. Temos a vantagem, mas ainda faltam 90 minutos. Precisamos estar bem preparados, focados, porque o adversário vai querer dar a vida, e nós temos que manter os pés no chão, continuar o trabalho, a concentração, e lutar para dar essa alegria ao cube, à nossa torcida”, destacou Daniel Neri.

DECISÃO

Após a vitória, o grupo Tricolor ganhou um dia de folga. A preparação para o segundo jogo da decisão terá início nesta terça-feira, às 15h00, no CT José Carlos Macieira.