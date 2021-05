Com VAR, FPF confirmar datas e horários das quartas de final da A2

Paulista

Com VAR, FPF confirmar datas e horários das quartas de final da Série A2



Todos os confrontos da ida acontecerão na terça-feira e os de volta na sexta-feira

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou na manhã deste domingo as datas e os horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. O destaque é que os confrontos terão a presença do VAR, assim como aconteceu em 2020.

Todos os jogos de ida acontecerão já na próxima terça-feira. O Red Bull Brasil receberá o Rio Claro às 11 horas, em Bragança Paulista; o São Bernardo enfrentará o Atibaia às 15h30, em São Bernardo do Campo; a Portuguesa receberá o Água Santa às 19 horas, em São Paulo; e o XV de Piracicaba enfrentará o Oeste às 21h30, em Piracicaba.

Enquanto os duelos de volta acontecerão todos na sexta-feira. Com o Rio Claro recebendo o Red Bull Brasil às 11 horas, em Rio Claro; o Atibaia enfrentando o São Bernardo às 15h30, em São José dos Campos; o Água Santa enfrentando a Portuguesa às 19 horas, em São Bernardo do Campo; e por fim o Oeste recebendo o XV de Piracicaba às 21h30, em Barueri.

Para essa segunda fase, os clubes classificados poderão substituir até quatro atletas da relação original, podendo fazê-lo até esta segunda-feira, 17 de maio. Além disso, os cartões amarelos serão zerados, desde que não seja o terceiro da série, quando obrigatoriamente será cumprida a suspensão automática.

Duas equipes sobem para a elite estadual do ano que vem, e elas serão definidas na semifinal do torneio.

Confira os jogos das quartas de final:

IDA:

TERÇA-FEIRA

11 HORAS

Red Bull Brasil x Rio Claro

15H30

São Bernardo x Atibaia

19 HORAS

Portuguesa x Água Santa

21H30

XV de Piracicaba x Oeste

VOLTA

SEXTA-FEIRA

11 HORAS

Rio Claro x Red Bull Brasil

15H30

Atibaia x São Bernardo

19 HORAS

Água Santa x Portuguesa

21H30

Oeste x XV de Piracicaba