Comercial-MS supera União ABC e quebra jejum de vitórias no estadual

Sul-Mato-Grossense

SUL-MATO-GROSSENSE: Comercial sofre empate do ABC nos acréscimos e é ‘eliminado’



Com o resultado, o Comercial chegou a nove pontos, sete atrás do líder Costa Rica, que ainda joga nesta segunda-feira

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campo Grande, MS, 16 (AFI) – Abrindo a oitava rodada do Hexagonal Final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Comercial foi até o Morenão para encarar o União ABC, na tarde deste domingo (16), e deixou escapar mais uma vitória e a chance de brigar pelo título estadual, ao empatar com os adversários pelo placar de 2 a 2, seguindo com o jejum de vitórias, que já dura quatro jogos.

SEM CHANCES

Foto: Divulgação

Jogando fora de casa, no Morenão, o Comercial visitou o lanterninha União ABC deixou a vitória escapar no fim, seguindo com o jejum de vitórias no Hexagonal final do Sul-Mato-Grossense, ao empatar em 2 a 2 com os adversários.

O placar começou a ser construído aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Noturno colocou a bola no fundo do gol. O segundo do Comercial foi anotado por João Paulo, aos 31 do segundo tempo.

A reação do ABC, porém, não demorou para acontecer e veio com muita emoção. Tom, aos 36, diminuiu para os donos da casa e Agnaldo, aos 50 da segunda etapa, no apagar da luzes, deixou tudo igual no placar.

Com o resultado, o Comercial chegou a nove pontos, sete atrás do líder Costa Rica, que ainda joga nesta segunda-feira, ocupando a quarta colocação da tabela de classificação, faltando mais duas rodas completas a serem realizadas. Ou seja, o Comercial não tem mais chances de alcançar o titulo estadual.

OUTROS JOGOS

Os outros dois jogos acontecerão na segunda-feira. Destaque para a ‘final antecipada’ entre Costa Rica e Operário, que jogam às 16 horas (de Brasília) no Laertão, em Costa Rica. Os donos da casa lideram o Hexagonal Final com 16 pontos, enquanto o adversário aparece logo atrás, em segundo lugar, com 14.

No último jogo da rodada, o Aquidauanense receberá o Dourados às 16 horas (de Brasília) no Noroeste, em Aquidauana. O Dourados soma 13 pontos e está na briga pelo inédito título Estadual.