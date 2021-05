como ajustar o limite do seu cartão de crédito

Desde a sua criação, o Nubank busca ser um banco digital que facilite ao máximo a vida dos seus clientes e evite burocracias sem necessidade. Além disso, o aplicativo do banco conta com uma função que permite ao usuário ajustar o limite do cartão de crédito de forma bem simples.

A princípio, para definir o limite inicial do cliente, o aplicativo do Nubank realiza uma análise das projeções de gastos e riscos do cliente. A plataforma também utiliza pontuações do Serasa para estabelecer uma relação com a possibilidade do cliente atrasar contas. Então, após avaliar o cliente, o Nubank libera um limite inicial, mas que pode ser alterado no aplicativo depois.

Quando você decide reajustar o limite do cartão de crédito e deseja diminuir o valor, ele será feito na mesma hora. Porém, caso queira aumentá-lo, deve efetuar um pedido ao banco, em que o seu perfil passará por uma nova análise. O Nubank tem a opção de aprovar ou não o valor do seu ajuste.

Como o Nubank analisa o perfil do cliente

O Nubank usa os dados fornecidos pelo cliente e alguns dados externos para sua análise que é feita através de um algoritmo de tempos em tempos. Esse algoritmo é capaz de traçar de melhor forma o perfil de consumo dos usuários. Ao passo que quando o algoritmo indicar que o perfil do cliente tem o necessário para um aumento de limite, o próprio banco pode sugeri-lo.

Contudo, é importante frisar que o Nubank recomenda aos usuários uma série de comportamentos para melhorar a pontuação do perfil. Por meio disso, o cliente pode ter uma base do que deve se atentar, caso queira aumentar seu limite. Algumas dicas do próprio banco são:

Procurar manter o pagamento das faturas em dia;

Sempre pagar o valor total das faturas dentro antes de vencer;

Utilizar bastante o limite atual;

Concentrar os gastos no seu cartão Nubank ;

Evitar ao máximo usar o crédito rotativo;

Manter sua renda atualizada.

Agora você já sabe quais os pontos que precisa ficar de olho, caso queira solicitar o aumento do limite do seu cartão de crédito Nubank.

Como solicitar o ajuste do limite

Para ajustar o limite do seu cartão de crédito basta seguir os passos:

No aplicativo do Nubank em seu celular toque sobre a seção “Cartão de crédito”; Então, na aba seguinte, selecione o item “Ajustar limite” no menu inferior; Agora, arraste para esquerda ou direita a barra deslizante para diminuir ou, caso possível, aumentar o seu limite; Se você precisa de um limite maior do que o permitido, clique em “Pedir aumento” no canto inferior da mesma aba; Depois, escolha um dos motivos e clique em “Pedir aumento” para poder prosseguir. Se seu motivo não estiver na lista, selecione “Outro”; Digite o novo limite; Finalizados os ajustes, clique na seta no canto inferior direito para que o algoritmo do Nubank análise seu pedido; Por fim, aguarde alguns instantes e a próxima tela já irá dar a resposta informando se você conseguiu ou não o aumento do limite, bem como os motivos em caso negativo.

Pronto, agora você já sabe quais são os pontos essenciais para conseguir aumentar o seu limite, bem como, realizar o procedimento de solicitação do mesmo. Portanto, caso esteja interessado em ajustar seu limite do cartão de crédito Nubank, basta entrar no aplicativo e seguir o procedimento.