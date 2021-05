Como Bahia e Ceará fizeram mais de R$ 217 milhões em 2020 e foram mais ricos da região

Bahia e Ceará começam a decidir, neste sábado, a Copa do Nordeste, com transmissão, ao vivo, do FOX Sports e acompanhamento em vídeos do ESPN.com.br. Além de finalistas do maior torneio da região, os dois também foram os clubes que mais faturaram localmente: R$ 217 milhões juntos.

O Bahia fechou a última temporada, na qual foi 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com receita líquida de R$ 119,76 milhões.

O Ceará, ainda melhor na Série A, com o 11º lugar (acima do Corinthians), ficou perto também da marca centenária, com R$ 97,3 milhões arrecadados.

Os números, claro, apresentam reduções na comparação com o ano anterior, diante dos impactos da pandemia de COVID-19. O Bahia, contudo, conservou sua condição de clube de maior faturamento do Nordeste, enquanto o Ceará ultrapassou seu maior rival, Fortaleza.

O clube alvinegro foi o único que praticamente se manteve estável, já que teve R$ 98 milhões em receitas em 2019. A explicação passa, principalmente, pela venda de atletas, fonte que rendeu R$ 26,6 milhões ao Ceará em 2020, mais de R$ 10 milhões acima do resultado anterior.

A maior fonte de arrecadação do Vozão, como a maioria dos clubes brasileiros, veio dos direitos de transmissão de TV, com R$ 52,7 milhões (valor que também inclui premiações).

Sem torcida no estádio, bilheteria rendeu apenas R$ 698 mil (contra R$ 13,2 milhões em 2019). O programa de sócio-torcedor, R$ 10,1 milhões e patrocinadores, R$ 8 milhões.

A despesas também subiram, de R$ 90 milhões para R$ 93 milhões, mas o Ceará conseguiu fechar mais um ano no azul: superávit de R$ 377,7 mil, bem inferior aos R$ 5,76 milhões de resultado em 2020, mas uma exceção na comparação com o Fortaleza ou o Bahia.

Maior rival alvinegro, o Leão do Pici registrou déficit de R$ 9,7 milhões. Já o Bahia, apesar de ter tido uma receita bruta de mais de R$ 130 milhões, teve ano em que gastou mais do que arrecadou, com R$ 50,6 milhões no vermelho – em 2019, o superávit foi de R$ 3,8 milhões.

No dinheiro que entrou, o Bahia teve suas maiores receitas também no dinheiro de TV, com R$ 53,7 milhões (menos do que os R$ 80,5 milhões de 2019). Com sócios, fez R$ 29,5 milhões; e outros R$ 21,7 milhões com negociações de jogadores nas principais fontes de faturamento.

A despesas tricolores até que se mantiveram estáveis na comparação com o ano anterior, mas a queda causada pela pandemia acabou pesando para o resultado deficitário.

O Sport, clube que teve o quarto maior faturamento no Nordeste em 2019 e outra equipe da região na Série A, ainda não havia publicado seu resultado financeiro de 2020 até o fechamento desta matéria.

Em seu orçamento, porém, a previsão era de receitas na casa de R$ 70 milhões, sem conseguir superar o dinheiro feito por Bahia e Ceará.

O Vitória, grande rival do Bahia, mas na Série B, também ainda não divulgou oficialmente seu balanço de 2020, mas números preliminares indicam receitas bem abaixo dos times da elite, na casa de R$ 47,5 milhões, mas contas no azul no exercício: superávit de R$ 3,6 milhões.

Dentro de campo, o Ceará chegou à final da Copa do Nordeste eliminando justamente o Vitória (triunfo por 2 a 0 na semifinal), enquanto o Bahia bateu o Fortaleza (nos pênaltis).