Como evitar falha na comunicação e ter relações saudáveis?

Evitar falha na comunicação é o primeiro passo para instaurar relações interpessoais mais sólidas, saudáveis e ricas. É através de uma boa comunicação que nós conseguimos nos expressar e externar nossos pensamentos e desejos.

Quando a comunicação é falha, a tendência é que as relações sejam mais conflituosas, desgastantes e cansativas. Por isso, exercitar essa capacidade de “falar bem” é fundamental. Para isso, existem algumas medidas que podem ser implementadas na sua vida. Saiba mais a seguir.

Como evitar falha na comunicação e melhorar as relações interpessoais?

Existem algumas ações que você pode incluir em sua rotina de interações para melhorar a comunicação e impedir que haja ruídos entre o que você fala e o que o outro ouve. Veja quais são:

1- Saiba quem é o seu “público-alvo” e alinhe a sua linguagem

Quando pensamos em marketing, logo vem à mente a ideia de público-alvo. Esse público nada mais é do que as pessoas que se encaixam no estilo de determinado produto e empresa. É esse público que dita a linguagem, a forma de abordar e a maneira pela qual determinada empresa irá vender um produto.

Na comunicação interpessoal é semelhante. Embora não necessariamente você queira vender algo para alguém, você pode estar tentando passar uma ideia para essa pessoa. Portanto, saiba qual linguagem, gírias e forma de gesticular são mais adequadas à realidade de quem está lhe ouvindo. Isso faz toda a diferença e evita a falha na comunicação.

2- Estabeleça meios de comunicação que sejam de conhecimento de todos

Se você quer se comunicar com uma equipe grande, estabeleça meios de comunicação que sejam de conhecimento de todos e que sejam vistos como “padrões”.

Ou seja, deixe claro que conversas paralelas, no corredor da empresa, por exemplo, não são fontes confiáveis sobre as ações que devem ser tomadas pelos colaboradores. E assim, dite qual será o meio pelo qual as informações serão apresentadas de maneira confiável e que todos tenham acesso.

3- Saiba ouvir atentamente a outra pessoa

Quando alguém estiver conversando com você, saiba evitar falha na comunicação simplesmente praticando a escuta ativa. Essa escuta nada mais é do que a capacidade de focar no que o outro está dizendo, sem se deixar levar por distrações ambientais ou mentais.

Assim você absorve melhor o que o outro está dizendo, e impede que a falta de entendimento gere uma falha que, mais tarde, impacte em uma ação sua.

4- Desenvolva a capacidade de dar feedbacks mais constantes

Comece a dar mais feedbacks para evitar falha na comunicação. Assim você vai acompanhando as ações de uma pessoa, de perto, sempre apontando novamente quais são os objetivos a serem seguidos.

Desse modo ela terá uma supervisão melhor e as chances de agir da maneira como foi instruída lá no começo, são muito maiores.

5- Pense antes de falar – não fale de maneira impulsiva

Cuidado com os momentos em que as emoções estão à flor da pele! Respire fundo e tente pensar na melhor maneira de contar ou comunicar algo a alguém. Jamais aja de maneira impulsiva, pois essa impulsividade pode gerar falhas intensas na comunicação. Portanto, exercite a paciência, a calma e sempre analise a forma mais coerente de ponderar sobre algo.