Garena Free Fire é um dos jogos Battle Royale mais populares no universo mobile, ao lado de gigantes como Fortnite e PUBG Mobile. O game, no entanto, requer o uso de um dispositivo relativamente potente e nem todos dispõem de um iPhone (iOS) ou celular Android compatível. A boa notícia é que isso não é necessário, uma vez que os usuários podem rodar o jogo no computador.

Nesta matéria, explicamos como utilizar tal método através do BlueStacks, um programa que permite executar não apenas o jogo Garena Free Fire, mas outros inúmeros aplicativos para Android diretamente no desktop.

O que é BlueStacks?

BlueStacks/Reprodução

Com mais de 1 bilhão de downloads, a BlueStacks conta com apoio de grandes nomes como Intel, AMD, Qualcomm, Ignition, dentre outros. De modo mais detalhado, trata-se de um software que viabiliza a execução no computador de qualquer app para Android.

Além de facilitar o trabalho de desenvolvedores e analistas, que não possuem os dispositivos necessários para a realização de testes, a plataforma também é bastante útil para jogadores.

Embora pareça um simples emulador de Android, o software vai além disso, sendo um ambiente de desenvolvimento que oferece acesso pleno à Play Store. Assim, através da sua conta do Google, os usuários podem baixar e instalar qualquer app de forma fácil e rápida.

Como jogar Garena Free Fire no PC?

Antes de qualquer coisa, é preciso instalar a BlueStacks no seu computador. Para tanto, acesse o site oficial da plataforma (https://www.bluestacks.com/pt-br/index.html) e clique no botão “Baixe Bluestacks 4”, no canto superior direito da tela e execute o instalador. Feito isso, siga o passo a passo a seguir para baixar o game no PC:

Kris Gaiato/Reprodução

Passo 1: Entre no BlueStacks e, caso seja o seu primeiro acesso, será exibida uma janela para Login no Google Play. Clique em “Entrar” e depois em “Fazer Login”. Insira as credenciais da sua conta.

Kris Gaiato/Reprodução

Passo 2: Com essa ação, você entrará na loja de aplicativos da Google através da plataforma. Na barra de pesquisa, localizada na parte superior da tela, busque por “Free Fire” e selecione a opção “Instalar”, após acessar o título;

Passo 3: É possível que, por questões de compatibilidade, o BlueStack solicite a instalação de um pacote de arquivos adicional, nomeado xPack. A notificação de aviso aparecerá abaixo do ícone do Free Fire. Clique nela e confirme a instalação.

Kris Gaiato/Reprodução

Passo 4: Para jogar, primeiro faça login na sua conta do Free Fire ou entre como convidado;

Kris Gaiato/Reprodução

Passo 5: Na janela lateral, onde são exibidos os controles básicos, toque em “Editar” e modifique as teclas conforme a sua preferência. Para adicionar uma nova tecla a uma função não mapeada pelo BlueStacks, selecione “Configurações Avançadas”. Feito isso, clique em “Ponto de Toque e, depois, em uma ação sem tecla associada, clicando em seguida na tecla que deseja usar”. Por fim, selecione “Salvar”;

Kris Gaiato/Reprodução

Passo 6: Feitos os ajustes necessários, selecione “Começar” para iniciar a jogatina.

Após seguir esses passos, você já pode jogar Garena Free Fire no PC, utilizando o teclado e o mouse. Além desta facilidade, os jogadores também podem tirar capturas de tela e realizar streamings, entre outras vantagens oferecidas pelo uso do desktop.