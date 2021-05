Como não procrastinar e aumentar a produtividade

Em meio a tantas dicas para melhorar a produtividade, há sempre aquelas já comprovadas que realmente dão certo.

Se você quer parar de procrastinar na hora de estudar e / ou trabalhar, portanto, poderá se beneficiar das seguintes ações:

Por partes: não planeje atacar atribuições inteiras de uma vez, divida-as em partes e concentre-se apenas em uma de cada vez.

Lista de verificação: antes de fazer logoff do dia, escreva uma lista de verificação de prioridades para amanhã. Inclua também pequenas tarefas fáceis, como enviar e-mail às pessoas para marcar uma reunião online. Permita-se ter aquela sensação de realização conforme você assinala as coisas.

Torne-o visual e material: Bloqueie períodos de tempo para tarefas em seu calendário e inclua cronogramas e lembretes para trabalhar nas atribuições. Se possível, use recursos visuais em seu espaço de estudo – anotações de postagem, cronogramas, diagramas, mapas mentais.

Aproveite ao máximo as aulas online, assim como outras atividades remotas, preparando-se para eles: coloque um lembrete em sua agenda para fazer as leituras ou para anotar quaisquer dúvidas que você tenha na véspera.

Tire um tempo da tela: meios como desenho, flashcards, mapas mentais e etc. o envolverão em outras maneiras de pensar. Atividades ativas offline, como caminhar, correr, cozinhar e arte também ajudam muito para conquistar o pensamento criativo. Isso deve ser parte integrante de sua programação de auto isolamento.

Tente manter as coisas em perspectiva

Frequentemente, procrastinamos porque os ‘ganhos’ de curto prazo, como as séries imperdíveis da Netflix, são mais atraentes do que os ‘ganhos’ de longo prazo de dedicar-se aos estudos – ou ao trabalho se for o seu caso.

Acontece com todo mundo, mas se você está achando difícil manter o panorama geral em mente no momento, vale a pena se fazer a seguinte pergunta: ‘O que é mais significativo para você?’

Reflita sobre como seus interesses pessoais podem decidir qual curso o ajudará a seguir essas paixões ou como elas podem fazer parte de sua identidade profissional.