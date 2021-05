Como o São Paulo chegou para cada clássico na casa do Corinthians? Relembre e compare as épocas

Neste domingo, o embalado São Paulo visita o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor vem em uma incrível série de oito triunfos consecutivos sob o comando do técnico Hernán Crespo e chega em alta para o clássico, com a expectativa de encerrar o incômodo jejum na casa do adversário, onde nunca ganhou.

Ao todo, os rivais já se enfrentaram 13 vezes no estádio de Itaquera, com dez vitórias corintianas e três empates. Nestes clássicos, o Timão marcou 26 vezes, contra apenas dez do Tricolor.

O pior resultado são-paulino aconteceu em 22 de novembro de 2015, quando o Corinthians goleou por 6 a 1, pelo Brasileirão.

Pela boa fase, muitos enxergam este como o melhor momento para o São Paulo quebrar o tabu. Será?

O ESPN.com.br lembra abaixo como o time do Morumbi chegou em cada clássico na Neo Química Arena. Nunca houve uma série tão poderosa de vitórias, mas o São Paulo já visitou o rival vivendo bons momentos.

Daniel Alves durante jogo entre São Paulo e Corinthians, na Neo Química Arena

OS JOGOS

21/09/2014 – Campeonato Brasileiro – Corinthians 3 x 2 São Paulo

Para o primeiro clássico em Itaquera, o São Paulo vinha de derrota (3 a 1 para o Coritiba), mas ainda assim estava na briga pelo título brasileiro, que acabou perdendo para o Cruzeiro.

18/02/2015 – Libertadores – Corinthians 2 x 0 São Paulo

O time dirigido por Muricy Ramalho estava invicto na temporada (quatro vitórias e um empate), mas caiu logo na estreia do torneio sul-americano. Foi completamente dominado pela equipe de Tite.

22/11/2015 – Campeonato Brasileiro – Corinthians 6 x 1 São Paulo

De longe, a lembrança mais amarga na Arena. Com Milton Cruz no comando, o São Paulo vinha oscilando, com três derrotas e três vitórias em sequência, e jogava por uma vaga na Libertadores, que acabou conseguindo.

14/02/2016 – Campeonato Paulista – Corinthians 2 x 0 São Paulo

Era o quinto jogo da temporada, e o São Paulo, então dirigido por Edgardo Bauza, ainda não havia sido derrotado. Estava longe de empolgar, mas, meses mais tarde, o time chegaria à semifinal da Libertadores.

17/07/2016 – Campeonato Brasileiro – Corinthians 1 x 1 São Paulo

O São Paulo foi a Itaquera dias após dar adeus à Libertadores, na semifinal para o Atlético Nacional, e em meio à reformulação no elenco. Cueva, recém-chegado, era o destaque.

23/04/2017 – Campeonato Paulista – Corinthians 1 x 1 São Paulo

Já sob comando de Rogério Ceni, o Tricolor encarou o rival pelo segundo jogo da semifinal do Paulista. Tinha perdido no Morumbi, por 2 a 0, e também sido eliminado na Copa do Brasil pelo Cruzeiro, quatro dias antes.

11/06/2017 – Campeonato Brasileiro – Corinthians 3 x 2 São Paulo

Era início de Brasileirão, e o São Paulo demonstrava sinais de irregularidade que, semanas mais tarde, culminariam na demissão de Rogério Ceni e numa briga ferrenha contra o rebaixamento.

28/03/2018 – Campeonato Paulista – Corinthians 1 x 0 São Paulo

Semifinal do Paulistão, com o São Paulo em vantagem no confronto por ter vencido por 1 a 0 no Morumbi. Era início de trabalho de Diego Aguirre, o time mostrava sinais de reação, mas não a ponto de se classificar.

10/11/2018 – Campeonato Brasileiro – Corinthians 1 x 1 São Paulo

Foi o último jogo de Aguirre pelo clube. Antes de encarar o Corinthians, o São Paulo, que havia liderado o campeonato, tinha somado só uma vitória em oito rodadas. O empate com um jogador a mais em todo o segundo tempo aumentou a crise.

17/02/2019 – Campeonato Paulista – Corinthians 2 x 1 São Paulo

Outra visita a Itaquera com eliminação nas costas, dessa vez para o Talleres, na fase prévia da Libertadores. André Jardine tinha acabado de ser demitido, dando lugar ao interino Vagner Mancini, hoje no Timão.

21/04/2019 – Campeonato Paulista – Corinthians 2 x 1 São Paulo

Era a final do Paulistão, a chance de encerrar a fila sem títulos. Ainda em início de trabalho com Cuca, o Tricolor vinha de três empates sem gols, dois com o Palmeiras, pela semi, e um contra o Corinthians, no Morumbi.

26/05/2019 – Campeonato Brasileiro – Corinthians 1 x 0 São Paulo

Mais um clássico nas rodadas iniciais da Série A. O São Paulo vinha bem, brigando pelas primeiras posições, mas ensaiava uma crise. Afinal, dias antes perdera do Bahia, derrota que culminaria com a eliminação na Copa do Brasil logo nas oitavas de final.

13/12/2020 – Campeonato Brasileiro – Corinthians 1 x 0 São Paulo

De longe a visita mais embalada do São Paulo. O time de Fernando Diniz era líder do Brasileirão, estava há 12 jogos sem perder no geral, sendo dez vitórias, e ostentava uma invencibilidade de 17 rodadas na Série A. Em campo, tudo foi por água abaixo.