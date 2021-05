Como obter o crescimento pessoal? Como se desenvolver?

Obter o crescimento pessoal e se auto desenvolver é mais fácil do que você possa imaginar. Muitas vezes, atrelamos o desenvolvimento pessoal a algo difícil ou demorado e, embora isso seja verdade em partes, também existem mudanças cotidianas que, mesmo parecendo pequenas, podem transformar a nossa forma de viver e enxergar a vida. A seguir, discutimos mais sobre isso.

Como obter o crescimento pessoal?

Para obter o crescimento pessoal é preciso, primeiramente, tomar uma decisão. Tome a decisão de mudar a sua vida e transformar o que acontece em sua volta, visando mais qualidade de vida, bem-estar e sensação de realização.

Isto é, não adianta querer apenas “sonhar com uma vida melhor”, sem tomar a decisão de começá-la, no hoje. Sendo assim, tenha em mente que tudo depende de você começar, agora, ou o quanto antes. Abaixo você entenderá melhor essa questão.

1- Comece, sempre, pelo autoconhecimento

Iniciar pelo autoconhecimento é fundamental. Apenas a partir da autoconsciência é que você pode enxergar diversos fatores, como:

Em quais momentos você tem se autossabotado;

Em quais situações você tem um desempenho melhor;

Em quais locais você tem se desenvolvido de uma maneira menos promissora;

Quais são os seus maiores sonhos;

Aonde você quer chegar;

O que pode estar lhe estagnando na vida;

E assim por diante.

Com essas informações, você conseguirá traçar planos para obter o crescimento pessoal de forma mais efetiva.

2- Cultive hábitos que vão lhe impulsionar

Procure sempre cultivar hábitos que lhe trarão muitos benefícios no futuro. Você pode, por exemplo, buscar um momento para ler algumas páginas de livros, todos os dias. Além disso, deve focar na sua saúde física e mental, praticando exercícios físicos, dormindo bem e cultivando relações interpessoais que sejam benéficas para você.

3- Descubra o que você ama e quais são as suas metas

Ainda seguindo a ideia exposta no tópico sobre o autoconhecimento, lembre-se de descobrir o que você ama. Saiba o que te move, o que lhe faz bem e o que faz o seu coração acelerar. Tudo isso pode lhe ajudar a estabelecer metas para o seu futuro. E, essas metas, podem ser o direcionamento para se obter crescimento pessoal, desde que você execute ações para alcançá-las.

4- Busque inspiração em outras pessoas que você admira

Seguir pessoas que nos inspiram é muito importante. E não precisa ser uma pessoa super famosa, ok? Às vezes, um amigo ou um parente pode servir de espelho e exemplo para nós. Por isso, saiba escolher os seus “mentores”, podemos assim dizer, e use essas relações para ter mais “gás” no dia a dia.

5- Viva novas experiências constantemente

Viva algo novo, todos os dias. Não precisa ser algo grandioso, mas, deve ser algo nunca experimentado. Isso vai fazer com que você entre em contato com coisas diferentes e lhe ajude a enxergar novos horizontes em sua vida. O ato de conhecer e viver algo novo, todos os dias, melhora o nosso conhecimento, aumenta a nossa disposição e impacta, até mesmo, na saúde do nosso cérebro.

Por isso, experimente uma comida nova, leia um livro de gênero diferente, assista uma aula sobre algo que você não sabe “nada” a respeito, e assim por diante. Depois, nos conte, aqui nos comentários, quais sensações você sentiu diante disso. 😉