Saber como organizar a mudança é fundamental para evitar imprevistos. Especialmente na hora de viver as primeiras experiências no novo local, incluindo etapas de logística, pagamentos, disposição dos objetos e etc. Além disso, quem deseja se mudar pela primeira vez pode se sentir confuso ao lidar com os trâmites.

Vale ressaltar que não estamos falando de algo simples inicialmente. Por isso, é imprescindível contar com um planejamento prévio, foco na separação de documentos, preservação dos móveis, entre outras coisas.

Não podemos esquecer ainda do serviço de transporte, que deve ser seguro e confiável. O que pode exigir maior pesquisa com intuito de reduzir gastos e garantir a tranquilidade no deslocamento. Outro ponto de extrema importância é caprichar na arrumação das caixas. A fim de não deixar nada para trás, impedir avaria nas peças e assegurar critérios importantes de arrumação.

Como apresentado no site Mudeidecarona.com, faz toda diferença seguir recomendações de quem sabe o que fazer. Portanto, confira este artigo incrível e acabe com a preocupação de uma vez! Descubra como organizar a mudança: 8 dicas imperdíveis.

Descarte coisas desnecessárias

É normal guardar coisas em casa com o pensamento de que serão úteis algum dia. No entanto, talvez seja a chance de ouro de separar itens que ficam armazenados, ocupando espaço, sem nenhuma serventia.

O primeiro passo para organizar a mudança é identificar objetos que podem ser doados ou lançados fora. Descarte coisas desnecessárias aos poucos, de preferência nas semanas que antecedem o dia da mudança.

Considere a contratação de especialistas

Esta recomendação serve tanto para a contratação da empresa de transporte quanto para o profissional conhecido como “home organizer”. Ambos os serviços são peritos em mudança e organização do lar.

Na condição de transferir os objetos da casa para o novo logradouro em 2 ou mais dias, priorize começar pelos elementos essenciais. Acomodando inicialmente móveis mais pesados, eletrodomésticos e utensílios indispensáveis Especialmente se morar na casa desde o primeiro dia.

Leve os documentos com você

Tal como objetos de maior valor, os documentos devem ser levados com você. Tendo em conta as eventualidades que podem surgir durante o trajeto.

Falando nisso, tenha cuidado redobrado para preservar seus documentos e fique sempre ciente de sua localização! Invista em pastas e organizadores para mantê-los seguros, impedindo que sofram danos ou se percam.

Reserve caixas em bom estado

Se o momento de aprontar a mudança se aproxima, não se esqueça de reservar caixas em bom estado. Elas servirão como embalagens para arrumar livros, porta-retratos, peças decorativas, cabos e muito mais.

Entretanto, é bom ficar de olho no estado físico das caixas. Caso estejam desgastadas, não use-as para este fim. Senão, é bem provável que ocorram alguns incidentes; como queda de objetos, sumiço de itens importantes e estragos irreversíveis.

Organize um cômodo por vez

Pronto! Caixas abertas, documentos com você… Agora é hora de organizar as utilidades da sua casa. Para isto, a dica imperdível para executar a tarefa de modo mais eficiente é arrumar um cômodo por vez. Liste, categorize! Tenha melhor controle sobre os materiais, identificando de maneira mais ágil onde estão.

Imagine que ao chegar na casa nova, você terá de lidar com uma nova arrumação. Com tudo misturado, isto é, itens de cozinha com itens da sala, o trabalho será ainda maior! Evite o problema classificando os itens por cômodo, tipo de material e utilidade.

Que tal pedir ajuda aos amigos?

Se quer organizar a mudança sem perder mais tempo, que tal pedir ajuda aos amigos? Nessas horas toda ajuda é muito bem-vinda. Excelente ideia para criar um clima mais ameno e descontraído durante a tarefa desafiadora.

Certifique-se de comunicar as instruções de maneira clara e objetiva. Indique as embalagens, etiquetas e modo adequado que deseja acomodar suas coisas.

Leve as roupas na mala

Sabe aquela mala de viagem maravilhosa guardada na sua casa? Utilize-a para levar as roupas. É a melhor opção quando o objetivo é conservar as peças higienizadas, protegidas e organizadas.

Caso não tenha uma mala, tente pegar emprestado com um amigo de confiança ou adquirir uma nova. Que seja boa, espaçosa e de custo não muito alto.

Use materiais específicos para preparar as embalagens

Como vimos, as caixas e malas são fundamentais em uma mudança organizada, planejada e protegida. Além delas, alguns materiais específicos são necessários para preparar as embalagens. Veja quais são:

Plástico bolha : Ideal para preservar a tela de eletrônicos, itens de cozinha, certos móveis e sofás.

Jornal: Embora esteja cada vez mais ausente na casa dos brasileiros, o jornal pode ser muito útil. Inclusive na mudança. Ótimo para embalar peças que quebram com facilidade, como louça, copos, itens decorativos, porcelana e coisas de cozinha.