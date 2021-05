Em tempos assustadores, é importante não se esquecer de aproveitar cada instante da nossa vida

Em 2020, fomos surpreendidos com a chegada de um vírus que, com o passar dos meses, mudou a nossa vida completamente. Se não bastasse mais uma doença que se manifesta na nossa sociedade, com esse vírus também veio o isolamento social. Vivemos naquele ano, e ainda parte de 2021, como se houvesse uma grande névoa à nossa frente e, por isso, tudo o que estava por vir era desconhecido.

Naqueles meses em que se iniciou a pandemia e a quarentena, não só a saúde física de milhares de pessoas ficou comprometida, mas também a saúde mental da população em geral. A princípio seria apenas alguns dias em confinamento, para que a curva de casos ficasse achatada; todavia, como agora sabemos, foram muitas semanas sem poder sair de casa.

Com o isolamento, todos enfrentaram diferentes desafios. Sejam eles relacionados à saúde ou não, cada cidadão teve alguma dificuldade que teve que superar nesses dias em casa. Alguns foram demitidos e precisaram se reinventar para conseguir uma nova fonte de renda; outros ficaram isolados das suas famílias e precisaram encontram um modo de matar a saudade; outros tiveram dificuldade com a adaptação ao novo modo de comunicação que, apesar de ser a única saída para a continuidade das relações, em alguns momentos chegava a ser insuportável o uso contínuo das tecnologias.

Independente de qual área, todos nós passamos por um processo de mudança nesse tempo. Boas ou ruins, elas nos moldaram de uma forma que agora, com o relaxamento das medidas sanitárias de saúde, sabemos melhor como nos portar mediante esse caos. Diante da magnitude dessas mudanças, desse modo, temos que hoje o mundo inteiro consegue ver a nossa fragilidade e a importância da união em tempos de desespero.

Em mais de um ano de pandemia, tivemos contato com a solidão e a hiper convivência. Ambos os extremos que de algum modo são desafiadores. Com todas as dificuldades que o isolamento trouxe, quer direcionado aos relacionamentos ou a falta deles, precisamos encontrar, nesses meses, algo que não seja apenas ficar atento às novas informações sobre o vírus ou desperdiçar horas e horas na Netflix.

As horas mais pesarosas, apesar dos dias irem e virem rapidamente, fizeram com que o mundo todo adotasse novos hábitos para que a passagem obrigatória por esse tempo fosse o mais suportável possível. Aliado ao home office que, dependendo do ponto de vista, foi uma solução ou um castigo, a sociedade em geral começou a procurar lives, cursos e novos hobbies para distrair a mente de tantas notícias que propagavam medo e desespero.

Cheio de incertezas e cercados de um futuro discutido a todo instante, do isolamento social, por passarmos tanto tempo em casa, precisamos conseguir levar algum bom fruto. Se tem algo que todos aprendemos na pandemia, foi que a vida é um sopro. Por isso, viver cada minuto com intensidade e não fazer do isolamento uma pausa na nossa felicidade, é um direito e dever que temos para poder aproveitar cada instante do privilégio da vida.

Mais do que um tempo de descanso do trabalho para quem não foi adepto ao home office, a pandemia pode trazer muitos aprendizados para cada um. Podemos, assim, tirar bons proveitos desse tempo em que o mundo passa vagarosamente por um hiato. É um tempo de aprender e de se reinventar. Desse modo, levá-lo não como um problema, mas sim um desafio que traz muitas oportunidades é o que torna o isolamento algo além de uma medida preventiva.

Quando a ideia de passar meses em casa ainda estava fora de cogitação, sempre se buscava um tempo livre para si. Um tempo de descanso e de aprendizado que nos tirasse da rotina exaustiva de trabalho. Por isso, fazer dessa situação algo produtivo e que sempre desejou é muito importante. Nesses meses de isolamento, sair um pouco do Instagram, da Netflix e do Tik Tok pode ser libertador. Que tal fazer algo que realmente te acrescente e que você possa levar para além da pandemia?

Descubra um novo hobbie, uma nova fonte de conhecimento, uma nova forma de passar horas e horas. Se descubra nos livros. Em momentos de incertezas, nos imbuir de aprendizado através da leitura é um modo de relaxar a mente de todos os problemas que nos cercam. Com os livros, você tem a oportunidade de sair da nossa realidade tão assustadora e encontrar conforto em outras décadas, de modo que possa até mesmo viajar sem sair do lugar.

Para te ajudar nesse novo modo de passar os dias, o site Mural dos Livros traz conteúdos exclusivos sobre a leitura. Segundo Matheus Marques, um dos criadores do site, "a leitura tem um grande poder de relaxamento e, em tempos de isolamento, isso é essencial".

