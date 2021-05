Como transferir dinheiro para a conta PicPay

PicPay já é um dos aplicativos mais utilizados para pagamentos e transferência de dinheiro. Ele se encontra disponível para as plataformas Android e iPhone (iOS), além de pagamento de boleto e transferência via pix, com ele ainda é possível criar uma carteira virtual.

É possível enviar dinheiro para a sua conta no aplicativo PicPay através de transferências como PIX. O tempo estimado para o dinheiro entrar na conta é de segundos. Além disso, há o pagamento via boleto, esta modalidade poderá ser reconhecida em torno de 2 dias úteis. Outra opção de transferência é a Ted, onde você fará a transferência de um outro banco.

Vale ressaltar que o aplicativo não cobra taxas para receber uma transferência via Ted, entretanto o seu banco pode cobrar por esse serviço, por isso a importância de sempre estar atento a esses custos, verificando sempre o serviço disponível pelo seu banco.

Como adicionar dinheiro na conta PicPay

Para adicionar dinheiro na sua conta do PicPay basta seguir os passos a seguir:

1. Após entrar em seu aplicativo PicPay, toque na opção “carteira” e depois em “adicionar”;

2. Selecione a opção desejada, onde você vai escolher entre “Boleto”, transferência “DOC” ou “Ted”. Além disso, existe a opção pelo “Cartão de débito virtual da Caixa” ou também pelo famoso “PIX”;

3. Após escolher por qual tipo de modalidade você quer fazer a transferência do dinheiro, prossiga com as instruções dadas na tela.

Se a opção escolhida for, por exemplo, boleto, será necessário informar o valor para gerar o código de barras. Já se a escolha for via cartão de débito virtual, será preciso informar a sequência de números, data de validade, nome e código de segurança.

Enquanto que na transferência bancária, o usuário deverá informar o valor, e os dados para finalizar a operação, pelo PIX você precisa escolher uma chave que esteja ligada à sua conta. Atenção ao realizar qualquer uma das operações para transferir dinheiro pra sua conta PicPay, todas elas exigem que as informações estejam corretas.

Como funciona a carteira digital

O PicPay é um banco digital, dessa forma oferece diversos serviços ligados às atividades bancárias, uma delas é a “carteira digital”. Este é um tipo de recurso parecido com uma rede social, devido a sua opção de guardar o dinheiro no aplicativo e enviar para outras pessoas apenas informando o @ e o destinatário.

Através desta modalidade de carteira digital, é dispensado os números de banco como agência e conta. Desse modo, a carteira digital é utilizada para a transferência de valores entre usuários do aplicativo PicPay.

O PicPay é um banco digital, de forma que ele não cobra nenhuma tarifa ou taxa para transferir o dinheiro de sua conta para conta bancária, não existe limites para a retirada de valores em sua conta.

Você pode executar quantas transferências precisar ao longo do mês, porém as solicitações são processadas apenas uma por uma vez. Após a conclusão de sua solicitação através do PicPay, você poderá realizar outras do modo que preferir.