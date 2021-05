Como verificar, modificar e aumentar o limite do cartão Nubank

Usuários do cartão de crédito Nubank conseguem consultar e mudar o limite com apenas alguns toques no celular. Através do próprio aplicativo da fintech é possível realizar o procedimento. Vale lembrar que, a plataforma está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Se você é cliente do Nubank e não sabe consultar ou mudar o valor do limite do cartão de crédito, confira o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank e toque no primeiro quadro escrito “Cartão de crédito” para ver o limite da fatura disponível; O “Limite disponível” indicado em verde no centro da tela é o valor que ainda pode ser gastado no cartão de crédito. Para modificá-lo, selecione “Ajustar limite” no canto direito inferior da tela; Para ajustar o limite, basta arrastar o cursor roxo para o lado esquerdo ou direito da tela. Quando chegar no valor desejado, pressione “Ajustar”; Ao final do ajuste, o botão de confirmação deve ser pressionado. Para solicitar um valor superior ao concedido pela empresa, toque em “Pedir um novo limite máximo”; Digite o valor que desejar para o novo limite máximo e depois confirme em “Pedir mais Limite”; Indique o motivo pelo qual deseja o novo limite e depois clique em “Enviar pedido”.

A aprovação do novo limite fica a critério do banco digital, que faz uma breve análise no perfil de crédito do solicitante. A empresa verifica os dados de utilização do cartão, se há débito pendente, se o limite foi alterado há pouco tempo, entre outros requisitos.

Nubank vai liberar R$200 para quem usar a nova opção de aproximação?

O Nubank vai dar R$200 para quem usar a nova opção liberada. A fintech liberou uma nova opção para os seus clientes: o pagamento por aproximação com o cartão de crédito. Veja como funciona.

Agora o valor limite para pagamentos sem senha passou a ser de R$ 200. Por meio do aplicativo do banco digital o cliente deverá reajustar o limite do cartão de crédito. No entanto, não existe a opção de correção do limite do crédito por aproximação. Sendo assim, cabe ao cliente decidir em ter o novo limite liberado na funcionalidade ou desativar a função.

A nova possibilidade permite que os pagamentos aconteçam apenas por aproximação, sem a necessidade de inserir a ferramenta na maquininha e colocar a senha. Essa funcionalidade vale para as modalidades crédito e débito.

A ativação da função vai acontecer de maneira imediata. Ou seja, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após disso, o cliente poderá usar a tecnologia quando quiser, desde que o estabelecimento disponibilize o equipamento compatível.

Vale lembrar que as compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

Quem não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos: